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NBA／綠衫軍15戰至少贏25分 追平聯盟紀錄

記者蔡佳霖／綜合報導
布朗（右）強攻33分幫助塞爾蒂克奪下8連勝。（路透資料照片）
布朗（右）強攻33分幫助塞爾蒂克奪下8連勝。（路透資料照片）

面對殘弱不堪的活塞，綠衫軍即便讓泰托姆（Jayson Tatum）、哈勒戴（Jrue Holiday）、霍福特（Al Horford）等主力休兵，整場比賽仍是一路輾壓對手，最終以129比102輕鬆拿下勝利。

塞爾蒂克先前11連勝之後吞下兩敗，目前又拉出一波8連勝，戰績來到56勝14敗，勝率達到8成；而活塞在5連敗之後，也超車巫師，重新回到聯盟爐主寶座。

加上這場比賽，塞爾蒂克本季已經有15場贏對手至少25分，與1970-71賽季公鹿、1971-72賽季公鹿和2015-16賽季的馬刺並列史上第一。

布朗（Jaylen Brown）攻下33分4籃板4抄截，懷特（Derrick White）19分11助攻8籃板，普里查德（Payton Pritchard）20分9助攻，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）19分3抄截2阻攻。

綠衫軍團隊助攻數達到31次，數據顯示，自總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）執掌兵符以來，當球隊送出至少30次助攻時，戰績是36勝4敗。

康寧漢（Cade Cunningham）得到15分6籃板6助攻，艾維（Jaden Ivey）16分。至於擔任先發的威斯曼（James Wiseman）則有24分9籃板4助攻，賽後他僅表示：「我只想贏球，這是我唯一關心的事情。」

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