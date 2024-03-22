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NBA／波特明星周出遊後手感火燙 金塊教頭：以後旅遊費算我的

記者劉肇育／即時報導
波特(右)持球閃避尼克防守。(美聯社)
波特(右)持球閃避尼克防守。(美聯社)

金塊前鋒波特（Michael Porter Jr.）在明星周假期過後狀態火熱，在今天出戰尼克的比賽中單場再度砍進3顆三分球拿下31分8籃板，本賽季至今已投進193顆三分球刷新隊史紀錄，談到波特的火燙手感，金塊教頭馬龍（Michael Malone）也笑稱，不管波特明星周去哪出遊，未來想出遊，費用都由他負責。

本賽季平均攻下16.9分7籃板的波特，在明星周假期前往墨西哥度假歸隊後手感火燙，至今15場比賽已經有3場得分超過30分，繳出一張平均21.1分7.3籃板1.5助攻的亮眼數據，其中兩分球命中率逼近7成，三分球命中率也有4成39，並幫助金塊在這15場比賽中拿下13勝。

而在今天出戰尼克的比賽中，波特單場在投進3顆三分球後，本賽季個人已經累積投進193顆三分球，刷新艾利斯（Dale Ellis）在1996-1997賽季的單季192顆三分球命中隊史紀錄。

談到能夠刷新隊史紀錄，波特也將之歸功於本賽季近乎全勤，「這紀錄雖然和頭三分球有關，但跟我的出賽率更有關，事實上這個賽季我幾乎沒有缺陣，這是最讓我感到驕傲的一點。」

而對於波特在明星周前往墨西哥旅遊歸隊後展現火熱狀態，金塊總教練馬龍說：「不管以後他何時想要去墨西哥旅遊，錢都由我來負責。」

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