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NBA／布魯克斯挺隊友遭驅逐 火箭教頭笑稱不介意這樣做

記者劉肇育／即時報導
布魯克斯因為力挺隊友出氣遭到驅逐，還好不影響火箭奪7連勝。（美聯社）
布魯克斯因為力挺隊友出氣遭到驅逐，還好不影響火箭奪7連勝。（美聯社）

身為聯盟近況最火熱的球隊，火箭隊在21日與公牛隊的比賽中儘管一度與對手爆發衝突事件，導致布魯克斯（Dillon Brooks）與德羅展（DeMar DeRozan）雙雙遭到驅逐出場，不過火箭仍是在團隊6人得分上雙的多點開花攻勢下收下7連勝，緊追西區第9、10名的湖人隊與勇士隊。

本季前段排名一度處在西區中前段班的火箭，儘管在年初的一波亂流後導致排名下滑到後段班，不過在進入3月的附加賽卡位戰後他們的狀況持續回穩，前10場比賽拿下了8勝，近期更是處在一波6連勝。

而周四與公牛之戰火箭更是展現他們為何能夠不斷贏球，在首節他們就靠著多點開花的攻勢猛轟42分，儘管公牛接下來展開猛烈反撲，還在第三節時爆發德羅展與布魯克斯的衝突事件，導致兩人雙雙遭到驅逐出場，但火箭其他球員很快就頂住布魯克斯的缺口，最終以10分差距收下7連勝，與聯盟戰績龍頭塞爾蒂克隊並列目前最長連勝紀錄，也將與西區第10名的勇士間的勝差維持在2.5場。

對於球隊近期的火燙表現與第三節的衝突事件，火箭總教練尤多卡（Ime Udoka）說：「我認為我們正在延續這股氣勢，並且繼續緊繃神經，希望每場比賽都能做得更好。今天是一場好比賽，雖然我希望布魯克斯沒有遭到驅逐，不過我並不介意他為隊友挺身而出，當我們有球員受到攻擊時，隊友就必須要互相支持。」

尤多卡也提到，在布魯克斯退場後其他球員也頂上缺口，「我們的替補球員真的表現得很好，布魯克斯不僅自己打了一場精采的比賽，在他退場後其他人也接力持續對比賽造成影響，這真的太棒了。」

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