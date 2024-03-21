大谷遭遇有先例 親信搬走錢 巴克利、賈霸都曾受害

前NBA球員巴克利曾跟不肖經紀人簽約。（歐新社資料照片）

日本棒球明星大谷翔平 遭貼身翻譯水原一平盜用百萬美元用於非法簽賭，震撼體壇；職業運動球星領大筆鈔票卻遭親信挪用其實有不少先例，如籃球明星巴克利、賈霸都是受害者。

美國運動產業充滿商機，明星球員簽下大合約有如挖到金礦。以大谷翔平為例，去年與洛杉磯道奇隊簽下10年7億美元這筆錢，足足可開一家大型企業。

大谷翔平與水原一平合作6年以上，兩人幾乎形影不離，水原一平雖然是翻譯人員，卻也因為大谷翔平而獲得高知名度，年薪30萬美元到50萬美元之間。

美國職棒的翻譯角色，除了協助球員與隊友、教練溝通，也是生活上的助手。外界推測，水原一平可能擁有大谷翔平的帳戶密碼。

美國職籃NBA 傳奇球星巴克利（Charles Barkley）曾在Podcast節目爆料，剛進入職業的時候，跟一名不肖經紀人簽約。經紀人每個月給他一筆1萬5000美元的零用錢，聲稱剩下的錢拿去投資 ，但4年之後，巴克利卻發現自己破產了。

NBA退役球星鄧肯（Tim Duncan）曾經遭到自己的財務顧問詐騙，損失達2500萬美元，對方聲稱把他的錢拿去投資，結果卻一去不回。

另一名NBA退役明星艾佛森（Allen Iverson）職業生涯賺得超過2億美元，但他以慷慨和揮霍著稱，身邊經常圍繞酒肉朋友多達50人，送禮毫不手軟，最終宣告破產。

洛杉磯湖人傳奇球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）多年前也曾控告經紀人，索賠5500萬美元。賈霸指控，他的經紀人在6年之間，幾乎完全掌控了他所有的錢，不只挪用賈霸的錢，還把他的車子賣掉，捲款潛逃。

安永聯合會計師事務所（Ernst & Young）2021年一項研究報告指出，2004年到2019年之間，美國職業運動員身上發生的金融詐欺事件金額達6億美元。知名球星捲入詐騙或高風險投資的報導經常登上媒體版面。