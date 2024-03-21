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NBA／總得分超越歐尼爾放眼3萬分 杜蘭特率太陽退76人

記者劉肇育／即時報導
杜蘭特。 （美聯社）
杜蘭特。 （美聯社）

太陽隊今天在主場迎戰76人隊，在前三節打完就取得超過20分領先的情況下，最終以115：102輕取76人，而本場比賽太陽杜蘭特（Kevin Durant）拿下22分，也讓他在生涯總得分上超越「大鯊魚」歐尼爾（Shaquille O’Neal）登上歷史第8位，接下來他也將向3萬分發起挑戰。

杜蘭特在本賽季開打前還排在NBA歷史得分榜上第14名，不過本賽季至今僅缺席過7場比賽的他，繳出一張平均27.8分的亮眼數據，讓他在得分榜上一路超越了歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、海斯（Elvin Hayes）、馬龍（Moses Malone）、安東尼（Carmelo Anthony），登上史上第9名。

而在今天賽前杜蘭特與第8名的歐尼爾也僅有8分差距，第三節他在跳投命中後個人得分也來到10分，正式超越歐尼爾登上史上第8名，歐尼爾也成為本季第6位遭到杜蘭特超車的球員，至於杜蘭特下一步將是挑戰生涯總得分3萬分的成就，以及放眼張伯倫（Wilt Chamberlain）的3萬1419分史上第7名紀錄。

對於生涯總得分遭到杜蘭特超車，歐尼爾也向杜蘭特送上祝福，「你是實至名歸，也不會止步於此，我還想看看你能否登上歷史得分王寶座，不管怎麼樣我都為你感到開心，我知道這一天遲早會到來，如果有人能夠超越過我，那肯定就是你。」

而杜蘭特在今天賽後生涯總得分來到2萬8610分，在現役球員中僅次於歷史得分王詹姆斯，相差4歲的兩人目前在總得分上還有著超過1萬1500分的差距，即使詹姆斯在今年季後就退休，杜蘭特恐怕也無法在39歲時就超越詹姆斯。

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