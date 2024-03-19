NBA／柯瑞生涯總得分超越「酋長」 躍居史上第30名

柯瑞。（美聯社）

柯瑞（Stephen Curry）18日面對尼克拿下27分，生涯總得分累積23360分，超越前綠衫軍名將「酋長」派瑞許（Robert Parish），排名躍居史上第30。

柯瑞接下來要超越的目標是巴克利（Charles Barkley）的23757分，以他本季場均27分來推算，如果正常出賽，仍是有機會超越。在這之後則是艾佛森（Allen Iverson）的24368分和艾倫的24505分，就得輪到下個賽季了。

歷史上共有7位球員可以進入「3萬分俱樂部」，現役球員中除了詹姆斯（LeBron James）已經成就4萬分外，杜蘭特（Kevin Durant）將是下一個有望挺進3萬分的球員；排名之後的哈登（James Harden）是25730分，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）是25098分，再來就是柯瑞。

34歲的哈登仍有機會爭取3萬分，而轉打替補的衛斯特布魯克顯然沒有太多機會，更別說已經36歲的柯瑞，還有超過6000分的差距，想成就3萬分難度可說是非常高。

除了柯瑞達成得分里程碑外，格林（Draymond Green）今天也是他在勇士的第800場出賽，成為隊史第3人，僅次於柯瑞的943場和穆林（Chris Mullin）的807場。

至於湯普森（Klay Thompson）由於受到過去大傷影響，目前則是累積780場，倘若今年賽季他可以順利續約，就有機會成為隊史第3位突破800場出賽的球員。