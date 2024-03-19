我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺94歲亞裔婦兇手只判5年緩刑 華人社區不滿處分寬鬆

川普付不出4.5億擔保金 資產恐遭扣押

NBA／達生涯首次大三元和5000分 懷特坦言不想再錯過

記者劉肇育／即時報導
懷特(左)拿到生涯首度大三元。 (路透)
懷特(左)拿到生涯首度大三元。 (路透)

聯盟戰績龍頭塞爾蒂克隊日前成為首支奪下季後賽門票的球隊，近期狀況依舊火熱，今天出戰活塞隊的比賽，儘管球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）缺陣，但靠著布朗（Jaylen Brown）攻下31分，懷特（Derrick White）進帳生涯首度大三元擊敗對手，拉出一波6連勝，也展現驚人的戰力深度。

塞爾蒂克後衛懷特今天達成兩項生涯新里程碑，包括22分10籃板10助攻、首度拿下大三元，以及最後一節拿下生涯第5000分，優異表現填補泰托姆缺陣的空缺。

懷特坦言數據一直不是追求的東西，不過發現有機會挑戰大三元時，在不影響賽況的情況下決定發起挑戰，「過去有幾次機會很接近，所以這次想要嘗試一下，於是大聲向隊友說這件事。」

對於幫助懷特拿下大三元，今天復出並拿下20分8籃板的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）說：「在球場內很難有人不愛他，他是相當獨特的人，我可以不斷對他發出讚美。」

塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）也說：「這真的太棒了，我很為他感到開心，他是攻防兼備的球員，且不斷尋求進步，大三元在某種程度上也說明他的全能和攻防能力是多麼出色。」

季後賽

上一則

MLB／5.2局無安打被換投 洛登本斥但見83歲托瑞只能乖

下一則

NBA／詹姆斯輕鬆轟25分 湖人31分大勝老鷹

延伸閱讀

NBA／教練暫停時想賞對手火鍋 泰托姆讚：這就是馬祖拉

NBA／教練暫停時想賞對手火鍋 泰托姆讚：這就是馬祖拉
NBA兩菜鳥交換球衣竟藏「18禁梗」 照片被撤下

NBA兩菜鳥交換球衣竟藏「18禁梗」 照片被撤下
NBA／綠衫軍25顆三分球擊沉太陽 泰托姆被杜蘭特看好

NBA／綠衫軍25顆三分球擊沉太陽 泰托姆被杜蘭特看好
NBA／誰能接班詹皇？KD讚泰托姆下個10年將統治聯盟

NBA／誰能接班詹皇？KD讚泰托姆下個10年將統治聯盟

熱門新聞

大谷翔平出發前往南韓準備進行海外開幕戰，限時動態照片中身旁的人疑似就是新婚妻子。(圖／取自大谷翔平Instagram)

MLB／大谷翔平公布新婚妻合照 高䠷田中相隨前往海外開幕戰

2024-03-14 12:34
道奇隊官方攝影分享晚宴照片，大谷翔平夫婦是最大焦點。（截圖自jon.soohoo IG影片）

MLB／大谷夫婦晚宴私服亮相 氛圍甜而不膩 球迷羨慕：結婚真棒

2024-03-16 23:50
日媒及網友發現，大谷翔平的母親和其妻子兩人似乎長得十分相像，也讓網友直呼，原來男生都在尋求像母親的女子結婚。擷自X平台及大谷Instagram

大谷微妙「炫妻」掀熱議 日本球迷驚覺好像大谷媽媽

2024-03-14 21:40
我國女網「一姊」謝淑薇（右），和比利時搭檔梅騰絲（左）在印地安泉女網賽再闖決賽，以6：3、6：4擊敗對手，謝淑薇捧冠、重返世界第一。美聯社

印地安泉女網奪第4冠重返球后 謝淑薇復出不到1年寫傳奇

2024-03-16 16:24
大聯盟日籍球星大谷翔平妻子首度曝光，原來是2017年曾在台參加瓊斯盃的日本國家代表隊當家大前鋒田中真美子。（記者黃仲裕／攝影）

MLB／誰是田中真美子？與大谷翔平同樣熱血不認輸

2024-03-15 05:12
道奇隊備戰首爾海外開幕戰，大谷翔平(右)按照預定計畫打兩打席，皆遭到三振。（美聯社）

MLB／大谷首爾熱身賽2打席後下場 多數球迷竟還在等安檢進場

2024-03-17 09:44

超人氣

更多 >
糙米難下嚥? 多這個步驟會好吃得多

糙米難下嚥? 多這個步驟會好吃得多
理財專家：若看好川普當選 不妨預做四大金錢規畫

理財專家：若看好川普當選 不妨預做四大金錢規畫
Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房

Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房
「周處除三害」抄襲風波延燒 錢人豪聲請假扣押法院准了

「周處除三害」抄襲風波延燒 錢人豪聲請假扣押法院准了
車輛逆行撞公交站 四口之家僅男嬰存活 司機疑似華人

車輛逆行撞公交站 四口之家僅男嬰存活 司機疑似華人