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NBA／騎士莫里斯10天合約加盟 初登場4記外線退溜馬

體育新聞組 / 綜合報導

騎士以10天合約簽下前鋒莫里斯（Marcus Morris Sr.），18日作客溜馬比賽馬上登場，他只上場19分鐘就投進4記三分球，貢獻14分，幫助騎士以108：103贏球。

騎士先發球員米契爾（Donovan Mitchell）、莫布里（Evan Mobley）及史特魯斯（Max Strus）都因傷缺陣，第二節曾落後15分，但溜馬3分多鐘沒得分，雙方半場打完戰成平手。

第三節騎士建立7分領先，溜馬末節發動反攻，最後2分05秒再度形成平手，不過騎士靠著勒佛特（Caris LeVert）打進關鍵球，且溜馬最後2分鐘一分未得，騎士以5分差帶走勝利。

勒佛特全場攻下23分8籃板11助攻，中鋒艾倫（Jarrett Allen）砍進23分9籃板，莫里斯7投5中，其中三分球5投4中，得到14分4籃板。溜馬方面，席亞康（Pascal Siakam）砍進19分12籃板，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）則攻下14分12助攻。

莫里斯季中大限前被76人交易到馬刺，因3月1日前達成買斷協議，所以可在季後賽登場。他本季出賽38場，平均打17.3分鐘，得到6.9分3.0籃板，三分命中率高達42.1%。

哈利 季後賽 馬刺

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