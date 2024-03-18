NBA／騎士壞消息 米契爾因傷將缺席更多場比賽

米契爾因傷將缺席更多場比賽。(路透)

米契爾（Donovan Mitchell）因膝蓋骨挫傷缺席了七場比賽後，17日重回球場對上鵜鶘隊，最終在16次出手中得到14分，他在比賽後表示膝蓋疼痛感覺良好。但幾天後，騎士隊與尼克隊的比賽中，能明顯看出速度變慢了，那場比賽他投4中1，得到13分。

在那場輸球後，米契爾承認他需要更多的休息時間，在日前的消息中，宣布米契爾因鼻骨骨折，被正式列為缺席，可能需要更多的休息時間。「我可能不會在下一場比賽中出賽，我需要花點時間休息並且把傷弄好。我以為我準備好了。但顯然並沒有。這很糟糕。我想要在場上。但一切都很清楚。即使對我自己來說也是如此。我不能欺騙自己. 做好準備，並在時機到來時做好準備。」

自米契爾因膝蓋疼痛首次缺席比賽以來，球隊的戰績是4勝5負，令人擔憂，騎士目前試圖與公鹿爭奪第二種子，且尼克也緊追在後只落後兩場勝差，排名第四。騎士肯定不想掉到第四名，讓球隊可能會在季後賽第二輪遇上奪冠大熱門賽爾提克，因此米契爾的健康對球隊相當重要。

但騎士現在受到嚴重的傷病困擾。除米契爾外，先發球員莫布里（Evan Mobley）左腳踝扭傷和史特魯斯（Max Strus）右膝扭傷，傑洛米（Ty Jerome）和貝茲（Emoni Bates）也無法出戰，而韋德（Dean Wade）則也被列為出戰成疑，因為右膝蓋疼痛，傷病問題成為騎士在例行賽後段種子卡位戰中的不利因素。