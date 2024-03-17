我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愛玩的領導者 楊燿宏在矽谷打造「台灣接班梯隊」

影／四川森林大火 連400多公里外的成都「天都黃了」

NBA／柯瑞強勢復出 勇士力挫湖人 詹皇40分做白工

體育新聞組／ 綜合報導
柯瑞於勇湖大戰復出，攻下全隊最高31分。 （美聯社）
柯瑞於勇湖大戰復出，攻下全隊最高31分。 （美聯社）

目前位居西區第9和第10，有望在附加賽上演「勇湖大戰」的兩隊，16日在湖人主場上演本季第3次交手，柯瑞（Stephen Curry）復出之戰攻下全隊最高31分，反觀戴維斯（Anthony Davis）卻在首節打完就因眼角膜擦傷回到休息室，此後就沒回到場上，大大影響紫金軍團的攻守戰力。

影音來源：YouTube

儘管詹姆斯（LeBron James）奮力飆出40分9籃板8助攻的全能表現，湖人最終仍是以121比128落敗。勇士贏球後再次和湖人互換排名，來到西區第9。

在第四節末段，因計時器問題導致比賽雖只剩一分多鐘時間實際上卻打了接近20分鐘之久，也成了雙方勝負之餘一段有趣的插曲。值得一提的是，這場比賽還是柯瑞與詹姆斯生涯第50次對決。

兩隊開賽手感火燙，雙方命中率相當高，首節打完湖人以36比30領先，但此時湖人傳來壞消息，戴維斯在首節打完後因眼角膜擦傷回到休息室，勇士也把握機會衝擊禁區，半場打完籃板領先湖人6個，禁區得分也領先8分，反倒以67比66取得一分領先。

柯瑞第三節獨拿13分，勇士再打出一波10比2攻勢，取得全場最多的12分領先；陷入落後局面的第四節持續在詹姆斯帶領下追趕雙方差距。詹姆斯末節也拿下13分，他在比賽結束前夕命中三分球後一度將比分追至4分差，不過經過重播判決後改判腳踩線出界球進不算。隨後計時器的故障讓比賽中斷了一段時間，待比賽重啟後柯瑞又從詹姆斯手上把球抄截，勇士鎖定勝局。

勇士除了柯瑞外，湯普森（Klay Thompson）拿下26分，庫明加（Jonathan Kuminga）也攻下23分，維金斯（Andrew Wiggins）有16分進帳，格林（Draymond Green）因背部酸痛缺席上一場比賽後，本場比賽取得6分、12籃板和13助攻。

湖人方面羅素（D'Angelo Russell）繳出23分13助攻的雙十表現，但三分球10投3中，八村壘（Rui Hachimura）和里夫斯（Austin Reaves）各取得14分和11分。

柯瑞(左)於勇湖大戰復出，攻下全隊最高31分。 （路透）
柯瑞(左)於勇湖大戰復出，攻下全隊最高31分。 （路透）

湖人 勇士 柯瑞

上一則

MLB／出征南韓愛相隨 大谷：首次與妻出國

下一則

NBA／15秒打超過16分鐘「設備故障」湖勇大戰荒謬收尾

延伸閱讀

NBA／柯瑞續掛免戰牌 勇士兵敗達拉斯 唐西奇無緣連8場「大三元」

NBA／柯瑞續掛免戰牌 勇士兵敗達拉斯 唐西奇無緣連8場「大三元」
勇士球星柯瑞 暗示退役競選總統

勇士球星柯瑞 暗示退役競選總統
NBA／參選美國總統？柯瑞：不排除可能性

NBA／參選美國總統？柯瑞：不排除可能性
NBA／柯瑞續缺陣 「斑馬」歸隊 馬刺反被勇士打爆

NBA／柯瑞續缺陣 「斑馬」歸隊 馬刺反被勇士打爆

熱門新聞

24歲的荷蘭田徑運動員寶兒(Femke Bol)刷新了室內田徑世錦賽的女子400公尺世界紀錄。(美聯社)

荷蘭田徑運動員刷新世界紀錄 受訪時聲似米老鼠爆紅

2024-03-06 16:14
大谷翔平出發前往南韓準備進行海外開幕戰，限時動態照片中身旁的人疑似就是新婚妻子。(圖／取自大谷翔平Instagram)

MLB／大谷翔平公布新婚妻合照 高䠷田中相隨前往海外開幕戰

2024-03-14 12:34
日媒及網友發現，大谷翔平的母親和其妻子兩人似乎長得十分相像，也讓網友直呼，原來男生都在尋求像母親的女子結婚。擷自X平台及大谷Instagram

大谷微妙「炫妻」掀熱議 日本球迷驚覺好像大谷媽媽

2024-03-14 21:40
我國女網「一姊」謝淑薇（右），和比利時搭檔梅騰絲（左）在印地安泉女網賽再闖決賽，以6：3、6：4擊敗對手，謝淑薇捧冠、重返世界第一。美聯社

印地安泉女網奪第4冠重返球后 謝淑薇復出不到1年寫傳奇

2024-03-16 16:24
大聯盟日籍球星大谷翔平妻子首度曝光，原來是2017年曾在台參加瓊斯盃的日本國家代表隊當家大前鋒田中真美子。（記者黃仲裕／攝影）

MLB／誰是田中真美子？與大谷翔平同樣熱血不認輸

2024-03-15 05:12
勇士2022年奪下總冠軍後，隔年1月柯瑞和隊支造訪白宮見拜登。(美聯社資料照片)

NBA／參選美國總統？柯瑞：不排除可能性

2024-03-13 02:20

超人氣

更多 >
凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子

凱特去哪兒了？修圖風波後 威廉王子首談妻子
洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著

洛縣法醫屍檢報告出爐：李梅被斬首時可能還活著
「我要下飛機」波音吹哨人寧在機場消磨整天 也不願搭737 Max上青天

「我要下飛機」波音吹哨人寧在機場消磨整天 也不願搭737 Max上青天
悶聲發大財 4星座很低調但財運很好 你上榜了嗎？

悶聲發大財 4星座很低調但財運很好 你上榜了嗎？
照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面

照騙門後堅持神隱 凱特沒戴婚戒遭傳婚變 密友曝「這時候」公開露面