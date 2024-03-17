NBA／柯瑞強勢復出 勇士力挫湖人 詹皇40分做白工

柯瑞於勇湖大戰復出，攻下全隊最高31分。 （美聯社）

目前位居西區第9和第10，有望在附加賽上演「勇湖大戰」的兩隊，16日在湖人 主場上演本季第3次交手，柯瑞 （Stephen Curry）復出之戰攻下全隊最高31分，反觀戴維斯（Anthony Davis）卻在首節打完就因眼角膜擦傷回到休息室，此後就沒回到場上，大大影響紫金軍團的攻守戰力。

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儘管詹姆斯（LeBron James）奮力飆出40分9籃板8助攻的全能表現，湖人最終仍是以121比128落敗。勇士 贏球後再次和湖人互換排名，來到西區第9。

在第四節末段，因計時器問題導致比賽雖只剩一分多鐘時間實際上卻打了接近20分鐘之久，也成了雙方勝負之餘一段有趣的插曲。值得一提的是，這場比賽還是柯瑞與詹姆斯生涯第50次對決。

兩隊開賽手感火燙，雙方命中率相當高，首節打完湖人以36比30領先，但此時湖人傳來壞消息，戴維斯在首節打完後因眼角膜擦傷回到休息室，勇士也把握機會衝擊禁區，半場打完籃板領先湖人6個，禁區得分也領先8分，反倒以67比66取得一分領先。

柯瑞第三節獨拿13分，勇士再打出一波10比2攻勢，取得全場最多的12分領先；陷入落後局面的第四節持續在詹姆斯帶領下追趕雙方差距。詹姆斯末節也拿下13分，他在比賽結束前夕命中三分球後一度將比分追至4分差，不過經過重播判決後改判腳踩線出界球進不算。隨後計時器的故障讓比賽中斷了一段時間，待比賽重啟後柯瑞又從詹姆斯手上把球抄截，勇士鎖定勝局。

勇士除了柯瑞外，湯普森（Klay Thompson）拿下26分，庫明加（Jonathan Kuminga）也攻下23分，維金斯（Andrew Wiggins）有16分進帳，格林（Draymond Green）因背部酸痛缺席上一場比賽後，本場比賽取得6分、12籃板和13助攻。