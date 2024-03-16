NBA／阿德巴約刷新全能數據 熱火終結4連敗

阿德巴約(右)只打三節就繳出高效率表現。(美聯社)

熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）15日作客底特律展現極高效率，僅打了29分鐘甚至整個第四節都沒上場，14投10中繳出22分9籃板3阻攻2抄截2助攻的全能數據，這讓他成為隊史第3位累積至少5000分3000籃板1000助攻的球員，前3位分別是韋德（Dwyane Wade）和隆恩（Grant Long）。

熱火前三節打完取得兩位數領先優勢，第四節一度拉開到21分差，讓比賽早早就分出勝負，最終是以108：96結束近期的4連敗，排名回到東區第7，但和76人之間並無勝差。

除了阿德巴約外，洛齊爾得到18分5籃板，馬丁18分8籃板6助攻2抄截，羅賓森16分5助攻3抄截，巴特勒14分4籃板3助攻2抄截。

近況不錯的活塞原本試圖挑戰自2021-22年賽季以來的首度3連勝，可惜全場出現多達18次失誤，讓熱火藉此拿下33分，最後還是難以跨越鴻溝。

豐泰奇歐（Simone Fontecchio）拿下24分，杜倫（Jalen Duren）15分17籃板；艾維（Jaden Ivey）14分9助攻，康寧漢（Cade Cunningham）15投5中得到11分9助攻6籃板。