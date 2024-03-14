NBA／為關鍵時刻而活 德羅展飆46分與致勝3分球退溜馬

德羅展狂飆46分，包含投進追平分與致勝球，一個人拯救了公牛隊。（路透）

公牛隊在13日作客溜馬隊主場的賽事中，與對手一路拚戰到延長賽後，靠著德羅展（DeMar DeRozan）在最後5分鐘4次出手命中3球，其中包括一記超前比分的三分球，幫助公牛最終以132：129擊敗溜馬，本賽季10場延長賽已經拿下7勝。

公牛13日與同樣在季後賽 與附加賽卡位的溜馬交手，兩隊整場比賽展開激烈的拉鋸戰，溜馬雖然在第四節開打前還以8分落後，不過在該節中段逆轉戰局後一路保持些微領先，但正規賽最後0.1秒，公牛德羅展挺身而出砍進追平比數的跳投，將比賽帶入延長賽。

而延長賽德羅展更是延續火燙手感，前4次出手命中3球，其中包括溜馬靠著透納（Myles Turner）投進三分球取得領先後，德羅展隨即回敬一顆三分球再度反超前，比賽最後10.1秒他又靠著2罰1中幫助公牛確保不敗，最終公牛就以3分差距拿下勝利。

DeMar DeRozan wouldn't be denied in the Bulls' overtime win in Indy!



🔥 46 PTS (Season-high)

🔥 9 REB

🔥 2 STL

🔥 Clutch shot to force overtime pic.twitter.com/VYo2hGDaA3 — NBA (@NBA) March 14, 2024

談到13日多次於關鍵時刻挺身進球，德羅展賽後也坦言這就是他渴望的時刻，「這有點像是生存遊戲，很有趣，你必須要擁抱這些時刻。對我來說，在我成長過程裡我總是不害怕失敗或嘗試，這是我最渴望的時刻，這讓我想起童年時的我，總是模擬著計時器倒數，然後跳上床、出手。」

對於德羅展狂飆46分的表現，公牛總教練唐納文（Billy Donovan）也說：「他是一位令人難以置信的終結者，你必須給予他最大的信任與尊重。」

而攻下溜馬全隊最高27分的透納也說：「我們的防守確實不夠好，而德羅展更是投進了一些相當重要的進球，他是一名相當特別的球員，我不認為我們屈居下風，但卻無法在比賽最後階段完成它。每年這個階段的比賽，你不能有任何藉口，只能找出辦法來贏得比賽。」