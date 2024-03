NBA／為關鍵時刻而活 德羅展飆46分與致勝3分球退溜馬

公牛隊在13日作客溜馬隊主場的賽事中,與對手一路拚戰到延長賽後,靠著德羅展(DeMar DeRozan)在最後5分鐘4次出手命中3球,其中包括一記超前比分的三分球,幫助公牛最終以132:129擊敗溜馬,本賽季10場延長賽已經拿下7勝。

公牛13日與同樣在季後賽 與附加賽卡位的溜馬交手,兩隊整場比賽展開激烈的拉鋸戰,溜馬雖然在第四節開打前還以8分落後,不過在該節中段逆轉戰局後一路保持些微領先,但正規賽最後0.1秒,公牛德羅展挺身而出砍進追平比數的跳投,將比賽帶入延長賽。

而延長賽德羅展更是延續火燙手感,前4次出手命中3球,其中包括溜馬靠著透納(Myles Turner)投進三分球取得領先後,德羅展隨即回敬一顆三分球再度反超前,比賽最後10.1秒他又靠著2罰1中幫助公牛確保不敗,最終公牛就以3分差距拿下勝利。

DeMar DeRozan wouldn't be denied in the Bulls' overtime win in Indy!



🔥 46 PTS (Season-high)

🔥 9 REB

🔥 2 STL

🔥 Clutch shot to force overtime pic.twitter.com/VYo2hGDaA3