我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯航往返金山客機1周狀況連連 安全性受質疑

拆彈演練到一半...美FBI加州訓練設施爆炸 至少16人受傷

NBA／傑克森殺出 率金塊本季雙殺熱火 奪西區第一

體育新聞組 / 綜合報導
金塊替補後衛傑克森(左)大爆發。(美聯社)
金塊替補後衛傑克森(左)大爆發。(美聯社)

去年總冠軍對戰組合金塊和熱火本季二度對決，金塊靠著第四節堅強的團隊防守，加上替補後衛傑克森（Reggie Jackson）爆發，以100：88擊敗熱火，本季兩次對決都由金塊獲勝，賽後戰績超越雷霆，獨居西區第一。

熱火首節只得19分，陷入7分落後，不過三節打完追到1分差。末節戰況持續拉鋸，金塊替補控衛傑克森爆發連得7分，取得雙位數領先，最後4分半鐘只讓熱火得4分，穩穩收下勝利。

金塊球星約柯奇（Nikola Jokic）本場只出手8次，得到12分14籃板6助攻，波特（Michael Porter Jr.）砍進25分7籃板，傑克森只得到9分，但其中7分都出現在關鍵時刻。

金塊總教練馬龍（Michael Malone）受訪時透露，「當時穆雷（Jamal Murray）和凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）在技術台邊跟我說：『讓傑克森打，這個陣容打得很好。』我們球隊文化就是非常無私，擺脫個人主義。」

馬龍也談到登上西區第一的心情，「如果我們能得到第一種子，我們會接受它，不會迴避這點。你知道去年這對我們來說很有用，整個季後賽都有主場。」

熱火本場比賽外線失靈，全隊21投5中，最終苦吞4連敗。阿德巴約（Bam Adebayo）得到17分13籃板，巴特勒（Jimmy Butler）只有15分。

季後賽

上一則

MLB／洋基王牌柯爾手肘不適 檢查須休兵1個月

下一則

NBA／柯瑞續掛免戰牌 勇士兵敗達拉斯 唐西奇無緣連8場「大三元」

延伸閱讀

房貸利率升、限新屋興建 Zillow：年薪近11萬才負擔得起

房貸利率升、限新屋興建 Zillow：年薪近11萬才負擔得起
NBA／遭勇士菜鳥隔扣成海報背景 溫班亞瑪霸氣回應

NBA／遭勇士菜鳥隔扣成海報背景 溫班亞瑪霸氣回應
NBA／柯瑞續缺陣 「斑馬」歸隊 馬刺反被勇士打爆

NBA／柯瑞續缺陣 「斑馬」歸隊 馬刺反被勇士打爆
NBA／勇士菜鳥隔扣溫班亞瑪 TJD：賽前就說想嘗試

NBA／勇士菜鳥隔扣溫班亞瑪 TJD：賽前就說想嘗試

熱門新聞

24歲的荷蘭田徑運動員寶兒(Femke Bol)刷新了室內田徑世錦賽的女子400公尺世界紀錄。(美聯社)

荷蘭田徑運動員刷新世界紀錄 受訪時聲似米老鼠爆紅

2024-03-06 16:14
「哈佛小子」林書豪，即將升格爸爸。（圖／新北國王提供）

籃球／恭喜 林書豪將當爸爸了 攜孕妻挑戰東超冠軍

2024-03-07 02:03
大谷翔平在去年世界棒球經典賽飛抵邁阿密決賽舞台時，所戴的捷克隊球帽傳為佳話，也讓這頂帽子掀起搶購熱潮。 截圖自X

MLB／被大谷戴出話題的捷克球帽 其實「順手牽羊」來的

2024-03-07 22:18
勇士2022年奪下總冠軍後，隔年1月柯瑞和隊支造訪白宮見拜登。(美聯社資料照片)

NBA／參選美國總統？柯瑞：不排除可能性

2024-03-13 02:20
即將60歲的傳奇拳王泰森（左），7月將接受未滿30歲的年輕網紅保羅挑戰。(取材自Netflix)

拳王泰森7月再度復出 決戰小30歲網紅 Netflix直播

2024-03-09 22:44
2013年選秀探花、也是2021-22勇士奪冠成員的波特(右)宣布退休，他在今年1月才收到勇士的冠軍戒。 （美聯社）

NBA／2022年幫助勇士奪冠 波特宣布退休親曝原因

2024-03-11 23:45

超人氣

更多 >
Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店

Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店
69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了

69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了
「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘

「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘
WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區

WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區
眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用

眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用