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NBA／寫6抄截史詩大三元 金塊教頭：約柯奇防守被低估

記者劉肇育／即時報導
金塊隊約柯奇(左)11日在出戰暴龍的比賽中，拿下35分17籃板12助攻外帶6抄截的史詩級大三元數據。(路透)
金塊隊約柯奇(左)11日在出戰暴龍的比賽中，拿下35分17籃板12助攻外帶6抄截的史詩級大三元數據。(路透)

在明星賽後拉出一波連勝高潮的金塊，在今天出戰暴龍的比賽中，靠著一哥約柯奇（Nikola Jokic）拿下35分17籃板12助攻外帶6抄截的史詩級大三元數據，收下下半季12場比賽以來的第11勝，而約柯奇在這段時間繳出平均26.7分13.6籃板10.6助攻的全能數據，幾乎已將年度MVP納入囊中。

在西區戰績榜上緊咬龍頭雷霆不放的金塊，在今天出戰暴龍的比賽中再度展現極佳韌性，在上半場打完還以17分落後的情況下，第三節先是單節猛轟42分，第四節更是在剩下6分多鐘反超前比數後就此揚長而去，最終以6分差距擊敗暴龍，收下3連勝。

金塊今天以約柯奇攻下35分17籃板12助攻外帶6抄截，拿下個人生涯第126次大三元表現最佳，且距離歷史第3位的魔術強森僅差12次，仍有機會在本賽季就追上魔術強森的腳步，至於約柯奇也成為史上首位單場達成35分17籃板12助攻外帶6抄截的球員，繼續用全能表現寫歷史，年度MVP獎項也幾乎要納入囊中。

談到約柯奇今天單場完成6次抄截，金塊教頭馬龍（Michael Malone）說：「儘管大家過去因為他單場沒有3次的阻攻而批評他的防守，但你認真看他的比賽就會發現他是聯盟最被低估的防守者之一，他永遠不會在運動能力上超越其他人，但卻永遠比你打得更聰明。」

至於今天在第四節拿下26分中的12分，帶領金塊成功逆襲的穆雷（Jamal Murray）也說：「約柯奇在預判和角度控制上做得很棒，抄球最重要的並不是位置，而是傳球的角度與路徑預判，你必須大聲讚揚約柯奇。」

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