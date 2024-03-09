我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲正在嗨唱 男友「低頭滑手機」挨轟

亞洲首富奢華娶媳 妻這條項鍊要價6000萬美元

NBA／魔術74分吞敗淪聯盟本季最慘 尼克名次超車

記者蔡佳霖／綜合報導
布朗森(左)率領尼克痛宰魔術。(路透)
布朗森(左)率領尼克痛宰魔術。(路透)

分居東區四、五名的魔術和尼克8日正面對決，然而近況出色拿下五連勝的魔術卻是打得荒腔走板，整場比賽僅拿到74分，創下本季所有球隊最低單場得分的難堪紀錄，最終以74比98慘敗。

魔術不只中斷連勝之路，排名也和尼克互換，落居東區第五；此戰，魔術團隊命中率僅有34.2%，三分球更是26投6中，前三節打完只獲得54分，陷入多達26分落後局面，只能俯首稱臣。

布朗森（Jalen Brunson）拿下26分，哈特（Josh Hart）19分7籃板4助攻，阿丘瓦（Precious Achiuwa）15分14籃板5阻攻4抄截，麥克布萊德（Miles McBride）替補貢獻14分。

迪文森佐（Donte DiVincenzo）命中3記三分球獲得11分6助攻4籃板，本季三分球命中累積達到200顆，成為隊史第4位達此門檻的射手。

尼克本季前三次面對魔術皆落敗，這場比賽總算是一吐怨氣，也避免被橫掃。而尼克近況也不理想，這是他們近14場比賽中的第5勝。

魔術陣中以班切羅（Paolo Banchero）23分9籃板4阻攻2抄截的表現最佳，其餘球員乏善可陳；華格納（Franz Wagner）20投6中得到13分4籃板。

上一則

NBA／艾倫罰21中15創生涯新高 助騎士獵灰狼

延伸閱讀

NBA／魔術僅得74分本季聯盟最慘 尼克避免被橫掃

NBA／魔術僅得74分本季聯盟最慘 尼克避免被橫掃
誤注過量鎮靜劑致死 科州急救員判刑5年

誤注過量鎮靜劑致死 科州急救員判刑5年
NBA／傷兵讓尼克打造鐵人連線 哈特：不會因此躺下哭泣

NBA／傷兵讓尼克打造鐵人連線 哈特：不會因此躺下哭泣
場邊人語／尼克攻防 主場無方

場邊人語／尼克攻防 主場無方

熱門新聞

24歲的荷蘭田徑運動員寶兒(Femke Bol)刷新了室內田徑世錦賽的女子400公尺世界紀錄。(美聯社)

荷蘭田徑運動員刷新世界紀錄 受訪時聲似米老鼠爆紅

2024-03-06 16:14
世界室內田徑錦標賽1日舉行，美國選手科爾曼績贏得男子60米金牌。(取材自YouTube/World Athletics)

室內田徑世錦賽 美國「飛人之戰」 科爾曼60米奪金

2024-03-01 21:28
「哈佛小子」林書豪，即將升格爸爸。（圖／新北國王提供）

籃球／恭喜 林書豪將當爸爸了 攜孕妻挑戰東超冠軍

2024-03-07 02:03
大谷翔平宣布結婚。（美聯社）

MLB／大谷翔平新婚妻小他2歲 一起追劇培養感情

2024-03-02 18:26
柯瑞。(路透)

NBA／名嘴批勇士要向美國人民道歉 柯爾：希望柯瑞打高爾夫

2024-03-04 06:57
第二節10分40秒詹姆斯單打得手，生涯4萬分達標，比賽持續進行，但湖人主場球迷立刻響起熱烈歡呼。

NBA／史上首位「4萬分先生」詹姆斯主場寫生涯成就

2024-03-02 21:28

超人氣

更多 >
這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康

這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康
拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡

拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡
大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮

大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮
92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識

92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識
準備發表國情咨文 拜登看見格林穿搭時吃驚表情火了

準備發表國情咨文 拜登看見格林穿搭時吃驚表情火了