NBA／蓋鍋頭撞籃框 愛德華：這輩子沒跳過這麼高

灰狼球星愛德華(左)狂砍44分。（美聯社）

灰狼少了球星唐斯（Karl-Anthony Towns），7日作客溜馬主場，靠著「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）狂砍44分，加上絕殺火鍋，終場以113：111力克溜馬，站穩西區第一。

灰狼由安德森（Kyle Anderson）取代唐斯先發，上半場打完領先11分。不過第三節開局溜馬打出19：6攻勢，超前比分，隨後兩隊拉鋸，本節打完戰成平手。

第四節戰況仍相當緊張，最後1分鐘愛德華接管比賽，連得7分，但比賽時間剩7秒，他2罰1中。溜馬後衛哈利 伯頓（Tyrese Haliburton）長傳給奈史密斯（Aaron Nesmith），眼看要輕鬆拿到2分，愛德華卻飛身賞出一記麻辣鍋，終結比賽。

愛德華全場狂轟44分平本季新高，他賽後表示，「我蓋火鍋時頭撞到籃框，非常痛，落地時手腕還碰到地板，我這輩子從沒跳這麼高過。」

灰狼除愛德華外，戈貝爾（Rudy Gobert）拿到18分14籃板3阻攻，表現次佳。溜馬方面，哈利伯頓拿到23分13助攻，席亞康（Pascal Siakam）砍進24分。

此外，灰狼本季成為爭冠球隊，如今卻傳出壞消息，明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）遭遇左膝半月板撕裂，他將進行修復手術，一個月後重新評估，例行賽確定報銷。

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，唐斯確定進行左膝半月板撕裂修復手術，為了能在季後賽 初期歸隊，本季唐斯在場上時，灰狼進攻效率116.5；他不在場上時只有106.1。

唐斯本季入選明星賽，總共出賽60場，平均22.1分8.4籃板3助攻，由於出賽次數不到65場，失去年度獎項競爭資格。灰狼今天作客溜馬，安德森（Kyle Anderson）進入先發陣容，終場以113：111贏球。

灰狼目前戰績44勝19敗，暫居西區第一，領先雷霆0.5場、金塊1.5場，快艇 則是3場。