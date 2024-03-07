NBA／快艇末節狂轟42分逆轉火箭 森根大三元中鋒第1人

快艇在雷納德(左)帶領下第四節猛轟42分，逆轉最多領先20分的火箭。 （美聯社）

儘管近期的傷病問題讓快艇 隊戰績一度出現起伏，不過在6日迎戰火箭隊的賽事中，快艇打出一場倒吃甘蔗的賽事，在首節僅拿下19分的情況下，接下來每節得分逐節提升，包括在第四節猛轟42分逆轉火箭，這也讓全場攻下28分的雷納德（Kawhi Leonard）直言，球隊在比賽後段才變得更加團結。

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快艇在近期傳出衛斯特布魯克（Russell Westbrook）左手骨折將預計缺陣到4月初，儘管缺少了這名後場大將讓快艇戰力受到影響，不過在6日與火箭之戰，快艇仍是打出精采一戰。

快艇在開賽一度陷入慢熱的狀況單節僅拿下19分，上半場打完也以13分落後，不過下半場快艇火力全開，在兩節賽事中合計拿下78分，其中包括在第四節猛轟42分，而快艇一哥雷納德更在該節以4投4中的好表現拿下10分，帶領球隊完成逆轉秀。

談到球隊倒吃甘蔗的表現，雷納德說：「開賽時我認為我們沒有打出迫切感，比賽節奏也相當緩慢，但後來我們才變得團結一致並找回活力。我的隊友相當信任我，把我放在最合適的位置上，這讓比賽對我來說變得更加容易，我也能為自己和隊友創造機會。」

快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）則說：「我們上半場就像是在泥沼中奔跑，完全跟不上對手，他們的攻守轉換是我們無法跟上的，因此在中場休息時我們一直都在強調這一點。」