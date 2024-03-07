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NBA／波爾又出糗跌倒 砍14分贏回面子

體育新聞組／綜合報導
波爾跌坐在地板上仍把球傳給隊友，這波進攻順利得分。（美聯社）
波爾跌坐在地板上仍把球傳給隊友，這波進攻順利得分。（美聯社）

巫師6日主場迎戰魔術，波爾（Jordan Poole）再度出糗跌倒，他在第二節爆砍14分討回顏面，但巫師下半場又崩盤，終場以109：119輸球，苦吞16連敗。

影音來源：YouTube

首節剩30秒左右時，波爾有快攻得分機會，他運到一半竟跌倒，不過他坐在地板上把球傳給隊友，這波進攻仍順利得分。

第二節開局波爾大爆發，飆進3記三分球，包辦巫師前11分，半場打完球隊取得12分領先。不過第三節巫師熄火；反觀魔術狀元班切羅（Paolo Banchero）單節獨拿13分，帶隊取得1分領先，決勝節中段魔術再打出14：1攻勢，將勝利帶走。

班切羅全場得到25分10助攻，華格納（Franz Wagner）攻下全場最高分28分，蘇格斯（Jalen Suggs）進帳19分，替補上場的M.華格納與安東尼（Cole Anthony）分別挹注16分6籃板與11分7籃板。

巫師方面，波爾19投9中，進帳26分，庫茲瑪（Kyle Kuzma）則砍進25分，阿夫迪賈（Deni Avdija）進帳14分7籃板，同樣板凳出發的霍姆斯（Richaun Holmes）12分。

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