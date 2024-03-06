NBA／約柯奇單場7失誤 直呼太陽諾基奇太強壯

約柯奇單場7次失誤。(路透)

NBA兩支連勝之師塞爾蒂克與金塊在5日雙雙遭到中斷連勝，其中金塊在與太陽之戰一路與對手拚戰到延長賽，最終以10分差距吞下敗仗，而本場比賽太陽能夠取勝除了杜蘭特（Kevin Durant）在延長賽得分大爆發外，中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）迫使金塊約柯奇（Nikola Jokic）發生7次數則是另一大功臣。

太陽在5日與金塊之戰一路領先，不過下半場他們卻出現出進攻熄火的狀況，耗光了一度高達22分的領先優勢，所幸延長賽太陽及時回神，尤其是杜蘭特一人就進帳個人32分中的8分，幫助太陽最終以10分差距取勝。

對於金塊5日在第二節一度被打出21：1的攻勢，總教練馬龍（Michael Malone）也直言是相當罕見的狀況，「我真的不記得我們什麼時候被對手打過21：1的攻勢了，這真的是很少見的狀況，所以中場時我不斷向球員傳達我們打得不夠努力的訊息。」

太陽5日以杜蘭特攻下35分表現最佳，艾倫（Grayson Allen）也有28分5籃板4助攻3抄截的全能演出，至於比爾（Bradley Beal）則是在延長賽拿下個人16分中的5分，3人聯手發揮也填補了布克（Devin Booker）缺陣的空缺。

此外，太陽中鋒諾基奇5日則有7分12籃板2抄截2阻攻演出，儘管他僅打30分鐘就6犯離場，但也讓金塊約柯奇單場發生7次失誤，助攻也僅有5次，讓約柯奇也直呼，諾基奇與76人安比德（Joel Embiid）、火箭亞當斯 （Steven Adams）是他見過最強壯的三位球員，對於輸球他則說：「5日太陽在延長賽打得比我們更有能量，就像是我們在第四節時的表現。」