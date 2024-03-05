NBA／公鹿明星賽後6連勝 里拉德：這表示我們正在成為什麼樣的球隊

里拉德轟下41分，帶領公鹿擊敗快艇取得六連勝。(路透)

少了「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），米道頓（Khris Middleton）也沒上場，公鹿4日靠著里拉德（Damian Lillard）砍下41分，板凳出發的波提斯（Bobby Portis）貢獻28分，貝佛利（Patrick Beverley）12分進帳，終場113:106逆轉擊敗背靠背出賽的快艇，取得六連勝。

「比賽前沒人討論誰沒上場。」 里拉德說道，「在更衣室裡，瑞佛斯（Doc Rivers）沒有進來說，安戴托昆波沒有上場，米道頓沒有上場。我們進來後，討論了對手的戰術報告以及我們需要做些什麼來贏得比賽，就這樣。我認為這只是顯示了我們所期望的，我們正在成為一支什麼樣的球隊。」

Damian Lillard flexes after the AND ONE on Paul George 💪🏽 pic.twitter.com/WXL4x6lcbY — the clip guy (@GreekyGiannis) 2024年3月5日

波提斯全場28分中有14分集中在第四節，16個籃板是他本賽季新高。他成為首位在替補席上拿下至少25分和15個籃板的球員。貝佛利貢獻了12分並帶領球隊反擊。比賽最後4分33秒時，他的三分球幫助球隊96:96追平比數。

「球員們需要在自己的角色中挺身而出，對我來說，我覺得現在就是我需要更積極的時候。」波提斯說道。

BOBBY PORTIS DAGGER THREE 🗡️pic.twitter.com/u6oEhrRYAe — ClutchPoints (@ClutchPoints) 2024年3月5日

快艇方面，哈登（James Harden）和喬治（Paul George）各拿下29分，雷納德（Kawhi Leonard）貢獻16分。快艇因背靠背出賽，第四節體力透支，無法在比賽的最後關頭保持競爭力。在最後五分鐘被公鹿打出23-10逆轉最終輸球。

快艇隊教練泰隆魯（Tyronn Lue）表示，「當他們轉向區域防守時，我認為我們過於依賴跳投，而不是繼續進攻籃框並切入禁區。我認為我們在第四節很早就進入了加罰狀態。他們做得很好，轉成區域防守，而我們在這部分沒有處理好。」