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NBA／火燙手感贏得詹姆斯信任 羅素將挑戰湖人隊史紀錄

記者劉肇育／即時報導
羅素4日單場進帳26分。（路透）
羅素4日單場進帳26分。（路透）

儘管前一場比賽不敵衛冕軍金塊，但湖人在4日出戰西區龍頭雷霆的比賽中，靠著羅素（D'Angelo Russell）單場猛轟5顆三分球進帳26分，戴維斯（Anthony Davis）與詹姆斯（LeBorn James）也有雙十成績下，以12分差距擊敗雷霆，而羅素也有機會在本賽季挑戰湖人隊史單季三分球命中紀錄。

湖人在4日與雷霆之戰外線砲火全開，三分球出手34次命中16強，其中羅素、里夫斯（Austin Reaves）與普林斯（Taurean Prince）3人合計就砍進13顆，其中又以羅素的5顆三分球表現最佳，他也成為湖人隊史除了布萊恩（Kobe Bryant）、魔術強森（Magic Johnson）外，第三位達成單場至少25分5籃板4抄截同時又命中5顆三分球的球員。

此外，羅素本季已經砍進160顆三分球，登上湖人隊史第9名，在賽季還有19場的情況下，有很高的機率能夠打破范艾克索（Nick Van Exel）所保持的單季三分球命中183顆的隊史紀錄，至於隊史第二名則是布萊恩的單季180顆三分球。

談到羅素4日的外線手感，總教練漢姆（Darvin Ham）說：「他有那些屬於自己的時刻，他幾乎可以用任何方式進行出手並且把球投進，很高興看到他打得很開心，我們需要他保持這樣的水準。」

而4日比賽第四節羅素在一度連續命中兩顆三分球後，下一波進攻卻把球傳給了球隊一哥詹姆斯，不過詹姆斯毫不遲疑的把球又送回到羅素手中，而他也命中率連續第三顆三分球，談到隊友對他的信任，羅素說：「當我表現出色時，隊友總會找到我，那次出手我甚至沒有看到是否進球，我只是把球丟出去，然後很幸運的命中了。」

對於幫助球隊在過去14場比賽收下10勝，其中不乏擊敗東西區前段班的強隊，而面對雷霆更是拿下賽季對戰的3勝1敗優勢，羅素說：「雷霆是支訓練有素的球隊，你絕對不能放鬆，他們能夠一直獲勝並保持高水準表現並非僥倖，你必須做足準備才能面對他們。」

湖人

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