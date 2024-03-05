NBA／字母哥缺陣 公鹿里拉德砍41分 快艇第4節4分多鐘沒得分翻船

里拉德(左)轟下久違的41分。（美聯社）

快艇 4日背靠背出賽，對手是沒有「字母 哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的公鹿，快艇三節打完領先8分，沒想到末節大崩盤，終場以106：113輸球。

公鹿球星里拉德（Damian Lillard）首節獨挑大樑轟進15分，快艇前三節靠著喬治（Paul George）與哈登（James Harden）出色發揮，合砍19分，建立10分領先，前三節一路壓制公鹿，一度取得多達15分領先優勢，即便里拉德一人瘋狂砍下31分，快艇仍以81：73的8分差領先優勢進入第四節。

末節後段戰況風雲變色，快艇手感突然冷卻，4分多鐘沒得分，公鹿趁虛而入逐漸將比分拉近，里拉德與貝佛利（Patrick Beverley）連進三分球追平比分，公鹿轟出15：0攻勢扭轉戰局，令快艇完全無力招架，再靠著波提斯（Bobby Portis）不斷在外圍放冷箭，最後45秒再投進三分球，正式宣告快艇死刑，鎖定勝利。

公鹿贏球後取得6連勝，里拉德全場22投12中，進帳41分，波提斯板凳出發狂砍28分16籃板，有14分出現在末節。快艇方面，哈登和喬治都攻下29分，雷納德（Kawhi Leonard）手感不佳，19投6中，只拿到16分。