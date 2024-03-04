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NBA／綠衫軍打爆勇士 狂贏52分 柯瑞三分球9投0中

體育新聞組／ 綜合報導
布朗大爆發，單節獨得19分。（美聯社）
布朗大爆發，單節獨得19分。（美聯社）

勇士3日被「綠衫軍」塞爾蒂克徹底打爆，半場打完就落後44分，主力球員下半場都沒上場，最終綠衫軍以140：88血虐勇士，他們成為史上首支單季三度贏對手超過50分的球隊。

影音來源：YouTube

兩隊首節前半段戰成平手，但被放投的塞爾蒂克球星布朗（Jaylen Brown）大爆發，單節獨得19分，率隊打出22：1攻勢。第二節勇士進攻持續當機，綠衫軍轟出38：16攻勢，以44分領先結束上半場。勇士下半場直接推出替補球員；綠衫軍主力打了4分鐘才收工。

柯瑞（Stephen Curry）全場13投2中，其中三分球9投0中，只進帳4分。塞爾蒂克全隊三分球49投25中，命中率51%，布朗砍下29分，泰托姆（Jayson Tatum）也得到27分。

布朗賽後談到被對手放投外線，「這是我第一次遇到這種情況，老實說我有點驚訝，需要一點時間適應。如果你想挑戰我的投籃，我不會客氣，我覺得這有點不尊重人，但我們利用了這點。」

柯瑞則大讚對手表現，「從他們的表現來看，他們非常肯定自己的身分。要給他們認可，一開始就給我們上課，這對我們來說是艱難的時刻，他們趁勢發動攻勢。」

柯瑞全場13投2中，其中三分球9投0中，只進帳4分。（路透）
柯瑞全場13投2中，其中三分球9投0中，只進帳4分。（路透）

勇士 柯瑞

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