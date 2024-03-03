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NBA／詹姆斯穩定輸出最驚人 保有連1205場得分雙位數紀錄

中央社／台北3日電
詹姆斯3日達成生涯總得分超越4萬分的壯舉。(路透)
詹姆斯3日達成生涯總得分超越4萬分的壯舉。(路透)

湖人球星詹姆斯2日對金塊攻下26分，生涯累積突破4萬分大關。邁入生涯第21個賽季，詹姆斯「穩定」表現成為他屢破紀錄的關鍵，至今保有連續1205場得分雙位數紀錄。

根據美國媒體StatMuse統計，詹姆斯（LeBron James）是美國職籃NBA史上從1000分到4萬分的最年輕紀錄保持人。詹姆斯自從2007年1月6日面對公鹿僅拿8分之後，至今已經連續1205場比賽得分都達到雙位數，這項同樣是前無古人的驚人紀錄。

已經滿39歲的詹姆斯場上表現似乎沒有任何退化跡象，包括2日在內，已連續6場比賽得分超過25分，也已經超越喬丹（Michael Jordan），創下聯盟史上39歲後連續最多場次超越25分的紀錄。

邁入生涯第21個賽季，詹姆斯在本季打法也略有改變，降低以往持球進攻發動者的比例，增加更多無球打法，就連三分球命中率也進化到生涯新高的40.8%，幫助他更輕易拿到分數。

詹姆斯日前在接受美國媒體訪問時就曾說道，現在年輕的球員很可能會迷戀於3C或者球場外很多事情，「但我只知道如果要成為一名最偉大的球員，就必須要犧牲一切，專心刻苦地練習。」

賽後被問到自己生涯4萬分的紀錄是否有可能被超越時，詹姆斯說：「紀錄就是用來被打破的，以前「大O 」羅伯森（Oscar Robertson）的平均大三元紀錄沒人可破，但後來衛斯布魯克（Russell Westbrook）不也是辦到了。」

喬丹 湖人 NBA

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