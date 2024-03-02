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NBA／史上首位「4萬分先生」詹姆斯主場寫生涯成就

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NBA／史上首位「4萬分先生」詹姆斯主場寫生涯成就

記者曾思儒／即時報導
第二節10分40秒詹姆斯單打得手，生涯4萬分達標，比賽持續進行，但湖人主場球迷立刻響起熱烈歡呼。
第二節10分40秒詹姆斯單打得手，生涯4萬分達標，比賽持續進行，但湖人主場球迷立刻響起熱烈歡呼。

湖人隊2日迎戰衛冕軍金塊隊，湖人當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）生涯4萬分何時達成成為比賽焦點之一；他第二節開賽不到2分鐘就完成紀錄，讓全場球迷響起熱烈歡呼。

詹姆斯達成空前4萬分壯舉。（路透）
詹姆斯達成空前4萬分壯舉。（路透）

詹姆斯早已是聯盟史上得分王，每1分累積都是紀錄；在NBA第21個賽季的他，2日賽前已累積39991分，只要9分就成完成史無前例的4萬分。

包含季後賽在內，詹姆斯近762場比賽至少都有9分以上的進帳，2日和金塊的對決完成任務不成問題，首節6分20秒詹姆斯從中突破完成本場第一顆進球，5分18秒再飆進外線，3分19秒時被換下場。

第二節開打14秒，詹姆斯再籃下取分還遭犯規，他罰球雖沒把握，和4萬分仍差1球距離；10分40秒他單打得手，生涯4萬分達標，比賽持續進行，但湖人主場球迷立刻響起熱烈歡呼。

「沒人完成過這件事，對我來說，能在生涯達到這樣的位置、拿到這樣的分數是很酷的一件事。」先前提到4萬分里程碑，詹姆斯分享自身看法，但他也提到，4萬分的確是很特別的成就，但肯定非生涯最頂尖的事跡之一。

39歲的詹姆斯本季還有場均25.3分表現，是2002到03球季爵士傳奇控衛史塔克頓（John Stockton）場均10.8分之後，最老完成場均得分兩位數的球員。

締造得分新里程碑的詹姆斯，還有幾個紀錄有機會推進紀錄，目前他出賽總分數是史上第2，僅落後賈霸，助攻數也在史上排行榜第4位。

湖人 季後賽 NBA

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