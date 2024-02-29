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NBA／39歲詹姆斯第4節狂轟19分 湖人演21分大逆轉撞翻快艇

記者曾思儒／即時報導
湖人隊28日在「小皇帝」詹姆斯完全燃燒下演出瘋狂逆轉勝。（路透）
湖人隊28日在「小皇帝」詹姆斯完全燃燒下演出瘋狂逆轉勝。（路透）

三節打完落後快艇隊19分，湖人隊28日在「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）完全燃燒下演出瘋狂逆轉勝；詹姆斯第四節獨拿19分、率隊打出一波29：10攻勢，加上節末2次助攻都讓隊友投進外線，讓湖人硬是以116：112搶下「洛城內戰」勝利。

快艇球星喬治（Paul George）28日因膝傷缺席，但球隊在雷納德（Kawhi Leonard）和「大鬍子」哈登（James Harden）領軍下，第二節打出36：23攻勢拉開差距；快艇第三節持續擴大優勢，三節打完握有96：77絕對領先，第四節率先進球後優勢更擴大到21分。

湖人絕對落後下，39歲的詹姆斯第四節挺身而出，他單節狂轟5記三分球在內的19分，助隊打出29：10猛攻扳平戰局；最後4分鐘他雖沒分數進帳，但3分10秒先助攻給八村壘飆進外線超前，1分12秒的助攻再讓羅素（D'Angelo Russell）飆進外線，湖人領先達到114：108。

雷納德連拿4分讓快艇一度看到獲勝曙光，但讀秒階段他追平出手落空，湖人搶下籃板後快攻再攻進保險分，最終就以116：112演出戲劇性逆轉勝。

詹姆斯第四節狂轟19分、全場34分，帶出湖人先發5人得分兩位數表現；快艇雷納德和哈登各拿下26分和23分，但遭湖人寫下21年來的第四節最大分差逆轉勝。

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