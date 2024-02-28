NBA／神奇59呎外線「絕殺」獨行俠 騎士射手：投進過更遠的

騎士隊27日在史特魯斯（Max Strus）驚奇投進59呎超大號外線下「絕殺」獨行俠隊，戲劇性以121：119守護主場勝利，讓隊友艾倫（Jarrett Allen）開心說：「任何事都有可能。」不過扮演英雄的史特魯斯透露，今天關鍵一擊並非生涯最遠的進球。

史特魯斯提到，大學就讀路易斯大學（Lewis University）時，曾在球場4分之3處投進致勝球，這次出手並沒想太多，「米契爾（Donovan Mitchell）不在場上，所以又有人能跳出來。」他還謙虛補了一句「我很幸運」。

MAX STRUS.

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騎士發球時只剩2.9秒，史特魯斯接球後推進，不到半場就將球出手，空心破網的三分彈也成有三分球設置後的史上第二遠「絕殺球」，史上最遠的仍是2021年12月中鵜鶘葛拉罕（Devonte' Graham）對雷霆投進的61呎外線。

史特魯斯（右）提到，大學就讀路易斯大學時，曾在球場4分之3處投進致勝球。（美聯社）

在59呎大號外線破網前，史特魯斯最後4分鐘已經飆進4記三分球，「絕殺」的第5球除讓騎士守護主場勝利，史特魯斯也成近25季來第4位最後4分鐘至少飆進5記三分球的選手。

攻下騎士最高31分的米契爾笑說，史特魯斯最後一擊比他想像更遠，但自己就是有會進球的預感，且史特魯斯第四節表現出色，「該是他的，這是顆夢想般的進球」。