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NBA／被絆倒未響哨還遭準絕殺 活塞吃悶虧 教頭喊不公

記者劉肇育／即時報導
活塞26日以113：111吞6連敗。(路透)
活塞26日以113：111吞6連敗。(路透)

聯盟戰績墊底的活塞隊26日作客尼克隊主場的賽事中，儘管與對手一路拉鋸到比賽最後一刻，不過湯普森（Ausar Thompson）最後8秒完成關鍵抄截準備發動快攻時，卻遭尼克迪文森佐（Donte DiVincenzo）絆倒且裁判未響哨，最終活塞還遭到哈特（Josh Hart）投進準決絕殺上籃，讓活塞總教練威廉斯（Monty Williams）賽後直呼不公。

活塞靠著康寧漢（Cade Cunningham）單場32分8助攻的表現，與尼克布朗森（Jalen Brunson）的35分12助攻互別苗頭，兩隊整場比賽一路拉鋸。

不過比賽最後8秒活塞保有1分領先的情況下，湯普森完成關鍵抄截準備發動反快攻時，卻遭迪文森佐撞倒在地，在裁判並未響哨的情況下形成活塞失誤，尼克也把握機會，哈特在最後2.1秒投進超前比分的準絕殺上籃，以113：111賞給活塞6連敗。

比賽最後階段裁判疑似漏吹犯規，威廉斯賽後直呼這是本賽季最糟糕的一次吹判，「沒有響哨，真的受夠了。我們一直在用正確的方式做事，過去多次致電聯盟並送上一些相關影片，但我實在厭倦一次又一次聽到相同的話，只想要一場公平的比賽，但26日並不公平。」

威廉斯坦言，透過如此方式輸掉比賽，確實讓球員感到無力，「實在厭倦討論判罰問題，更厭倦球員在輸球後問我『教練，我們還能做些什麼？』這個賽季我們一直在處理這種情況，真的受夠也累了。」

迪文森佐賽後則說：「我是朝著球衝過去，但還沒有看過比賽影片，當時我們發生失誤，球就在大家面前，每個人都衝了過去；我尊重每個人的觀點，但在重新看過影片前，不會有任何評論。」

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