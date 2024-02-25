NBA／字母哥30分「準大三元」公鹿撞翻76人

安特托昆博（右）25日30分、12籃板、9助攻。（美聯社）

在「字母 哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）25日只差1次助攻就能完成大三元的帶領下，美國職籃NBA 密爾瓦基公鹿以119：98客場擊敗費城 76人。

中央社引述法新社報導，公鹿新任總教練瑞佛斯（Doc Rivers）過去曾在76人帶兵3季，去年5月交出兵符，接著在公鹿上個月開除葛里芬（Adrian Griffin）後，取而代之成為公鹿總教練，25日重回費城拿下勝利。

公鹿除了安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）有30分、12籃板、9助攻的表現外，里拉德（Damian Lillard）也貢獻24分、7籃板、9助攻，畢斯利（Malik Beasley）挹注了20分。公鹿25日投籃命中率達5成44，並將76人的命中率壓低到3成71。

兩度獲選為年度最有價值球員（MVP）的希臘球星安特托昆博25日17投10中，本季有27場比賽至少拿下30分、10籃板，為全NBA之最。

公鹿目前戰績37勝21敗，在東區排名第3。

在25日的比賽中，76人陣中上季年度MVP安比德（Joel Embiid）仍掛免戰牌，全隊得分最高的是攻下24分的馬克西（Tyrese Maxey）。