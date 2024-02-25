NBA／約柯奇連3場大三元創首見紀錄、柯瑞熄火 金塊橫掃勇士

約柯奇(左)25日對勇士隊繳出32分、16籃板、16助攻的「大三元」數據。(路透)

衛冕軍金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）25日對勇士 隊再繳出32分、16籃板、16助攻的「大三元」數據，本季第18次且是連續3場「大三元」，加上勇士當家球星柯瑞 （Stephen Curry）拿手外線10投僅1中，讓金塊以119：103踢館成功，客場迎接3連勝且完成本季對勇士的「橫掃」。

約柯奇前兩戰分別有21分、19籃板、15助攻和29分、15籃板、14助攻，25日第三節打不到一半就再度寫下「大三元」數據，全場32分、16籃板、16助攻的全能表現，更讓他成為史上第一位連3場有20分、15籃板、14助攻以上的「大三元」締造者。

主場迎敵的勇士，前三節仍有競爭力，首節替補出發的湯普森（Klay Thompson）狂飆17分，助隊取得36：30領先，第二節還數度領先到16分，但金塊第二節末先以14：0攻勢扳平比數到61：61，第三節再打出14：4猛攻，領先達兩位數；勇士靠柯瑞領中追分，外線熄火的他先靠切入累積分數，第8次外線嘗試終於破網，柯瑞這記三分球後勇士小將奎諾斯（Lester Quinones）也飆進底角三分球，讓勇士82：82追平比分，三節打完也以87：91緊追。

柯瑞第三節攻下14分，但第四節仍找不到外線準星，加上團隊失誤增加又擋不住約柯奇全能身手，金塊第四節逐漸拉開差距，最後100秒左右兩隊主力都換下場，最終金塊就以16分差距奪勝。

除約柯奇大號「大三元」，穆雷（Jamal Murray）也貢獻27分；勇士柯瑞拿20分但三分球10投僅1中，湯普森雖攻下23分但都集中在上半場。