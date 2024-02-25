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亞洲盃籃賽／日本3分差險贏中國 終結88年慘輸紀錄

記者曾思儒／即時報導
日本馬場雄大攻下全隊最高24分。（截圖自FIBA ASIA）
日本馬場雄大攻下全隊最高24分。（截圖自FIBA ASIA）

2025亞洲盃男籃資格賽25日上演中日大戰，主場迎敵的日本首節一度陷入3：14落後，走馬換將後以一波11：0攻勢扳平比數，半場兩隊也以38：38戰平；下半場日本掌握局勢，最終在馬場雄大全場最高24分領軍下以76：73奪勝，終結88年的對戰連敗，也收下亞洲盃資格賽2連勝。

從1936年柏林奧運擊敗中國男籃後，日本隊在接續FIBA層級的國際賽就不曾贏過中國，苦吞18連敗，今天交手前日本教頭霍瓦斯（Tom Hovasse）就已放話，要結束88年「悲願」。

今天中國12人名單是趙繼偉、阿不都沙拉木、程帥澎、餘嘉豪、胡金秋、朱俊龍、胡明軒、杜潤旺、徐傑、楊瀚森、王睿澤和崔永熙，胡明軒和胡金秋上半場都有兩位數得分表現，率隊最多取得11分領先；日本以去年世界盃搶下巴黎奧運門票的球員為班底，首節雖陷入小低潮，換上板凳的富樫勇樹後連追11分，首節追到19：20，半場打完已經38：38扳平。

第三節日本比江島慎成前4分鐘唯一得分的球員，他的進球也讓日本取得40：38領先，加上馬場雄大外線開火，富樫勇樹也投進單場第2記三分球，日本打出開節17：8攻勢；中國216公分的18歲小將楊瀚森強攻禁區，胡明軒讀秒階段「3分打」，才讓中國三節打完將差距縮小到51：55。

前三節沒太多發揮的日本主控河村勇輝，第四節貢獻2記三分球，助隊穩住領先；中國在胡明軒發揮下數度追到3分差，1分25秒日本井上宗一郎3罰又全失手，不過日本抄截得手後去年歸化成日本籍的霍金森（Joshua Haakon Hawkinson）快攻灌籃，讓日本握有5分領先；最後20秒程帥澎飆進外線，讓比賽又出現變數，6.6秒比江島慎2罰又只中1，但中國追平一擊朱俊龍失手，讓日本驚險以76：73奪勝。

馬場雄大24分是全場最高，霍金森繳出14分、13籃板「雙10」成績，河村勇輝12分；中國得分集中在「雙胡」，胡金秋23分、13籃板，胡明軒20分，其餘皆在個位數。

日本 巴黎奧運 世界盃

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