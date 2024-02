NBA／場邊教練在握手 場上卻爆衝突 柯瑞看了直搖頭

NBA在23日火爆畫面不斷,除了熱火隊與鵜鶘隊發生4人遭驅逐出場的衝突外,勇士 隊與黃蜂隊之戰兩隊則是在比賽最後一刻,雙方教練柯爾(Steve Kerr)、克里佛(Steve Clifford)都已經上前握手時爆發衝突,勇士奎諾斯(Lester Quinones)在球隊11分領先的情況下仍試圖上籃,引發黃蜂球員的不滿上前理論,最終奎諾斯與黃蜂威廉斯(Grant Williams)都遭到驅逐出場,讓在場邊的柯瑞 (Stephen Curry)看得直搖頭。

勇士與黃蜂在23日交手,在上半場黃蜂攻勢全面熄火的情況下,勇士前兩節打完就已經取得14分領先,第三節勇士則是持續多點開花的攻勢,將領先優勢一口氣擴大到20分以上,也讓比賽幾乎是提前定調。

在末節兩隊紛紛讓板凳球員上場的情況下,原以為比賽將會和平落幕,不過在比賽最後12秒勇士還保有11分領先的情況下,奎諾斯卻在仍有進攻時間的情況下選擇上籃,讓黃蜂布里吉斯(Miles Bridges)不滿上前封阻形成妨礙中籃,雙方隨後也爆發肢體衝突。

