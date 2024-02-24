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NBA／遭鎖喉還被驅逐出場 巴特勒：我們就是比鵜鶘強

記者劉肇育／即時報導
熱火23日與鵜鶘衝突事件中，4名球員遭到驅逐出場。(路透)
熱火23日與鵜鶘衝突事件中，4名球員遭到驅逐出場。(路透)

熱火隊23日作客鵜鶘隊主場卻與對手在第四節開打後不久爆發激烈衝突事件，其中熱火一哥巴特勒（Jimmy Butler）還在推擠過程中遭到鵜鶘馬歇爾（Naji Marshall）鎖喉，最終包括兩人在內共計4人遭到驅逐出場，對於雙方這次節下樑子，巴特勒賽後也直言，下次熱火還是會打敗鵜鶘，「因為我們就是比他們強。」

熱火23日與鵜鶘火爆對決，雙方整場比賽肢體衝突不斷，在第四節開打後不久，鵜鶘威廉森（Zion Williamson）在一次上籃過程中遭熱火勒夫（Kevin Love）扯倒在地後，雙方連續爆發兩波衝突事件，其中巴特勒在第一波衝突中與馬歇爾互相推擠，還一度遭到馬歇爾鎖喉，最終兩人都遭到驅逐出場。

除了場內「打」得火熱外，當時在板凳席上的熱火布萊恩（Thomas Bryant）、鵜鶘艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）還在記錄台前另闢第二「戰場」，兩人也都被驅逐出場，反倒是身為衝突導火線的威廉森與勒夫則是不受影響都一路打到比賽結束。

談到雙方23日的火爆對決，熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）在賽後受訪時則表示，兩隊球員只是因為威廉森跌倒在地反應過度，「我認為這場比賽與全明星賽的激烈程度是完全不同的，這就是好勝的人想要的比賽，也是球迷想看的比賽，但在這樣的激烈對抗中，有時候就是會演化成衝突。」

至於23日攻下熱火全隊最高24分的中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）則說：「我只知道夥伴們開始打架了，而我必須保護我的隊友，不過如果你離開板凳席就會被驅逐，所以我一直留在邊線上，看看能否幫上我的隊友，這就是籃球的一部分，大家彼此競爭，有時候衝突就是會突然爆炸。」

在這次的衝突事件中，不僅4名球員遭到驅逐出場，一名鵜鶘球迷也因為向熱火球員扔東西遭到保全驅離，同時也有一名熱火球迷遭到護送出場。

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