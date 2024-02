NBA／勒夫拉倒威廉森爆衝突 巴特勒遭鎖喉還被驅逐出場

熱火在23日作客鵜鶘主場的比賽中,於比賽第四節開打後爆發嚴重的衝突事件,鵜鶘威廉森(Zion Williamson)在一次上籃過程中遭熱火勒夫(Kevin Love)扯倒在地,兩隊球員一湧而上引爆衝突事件,最終鵜鶘馬歇爾(Naji Marshall)與熱火一哥巴特勒(Jimmy Butler)等4人都遭到驅逐出場,而熱火則是以106:95擊敗鵜鶘。

這起衝突事件發生在第四節開打不到不到一分鐘,威廉森在一次防守過程中成功從巴特勒手中抄截並試圖上籃,不過站在籃下的熱火老將勒夫直接將威廉森放倒在地,此舉也引發鵜鶘球員的不滿,上前要推開在一旁的熱火球員。

不過過程中鵜鶘馬歇爾遭巴特勒推開後,卻對巴特勒使出鎖喉,導致雙方球員再度蜂擁而上,在第一波衝突好不容易平息後,場邊的熱火布萊恩(Thomas Bryant)、鵜鶘艾爾瓦拉多(Jose Alvarado)卻又在記錄台前引爆第二波衝突事件,最終這4名球員都遭到驅逐出場。

Naji Marshall lunged at Jimmy Butler’s neck and all downhill from there. pic.twitter.com/V4X3K4HdOC