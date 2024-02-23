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NBA／勒夫拉倒威廉森爆衝突 巴特勒遭鎖喉還被驅逐出場

記者劉肇育／即時報導
巴特勒（中）遭到驅逐出場。(路透)
巴特勒（中）遭到驅逐出場。(路透)

熱火在23日作客鵜鶘主場的比賽中，於比賽第四節開打後爆發嚴重的衝突事件，鵜鶘威廉森（Zion Williamson）在一次上籃過程中遭熱火勒夫（Kevin Love）扯倒在地，兩隊球員一湧而上引爆衝突事件，最終鵜鶘馬歇爾（Naji Marshall）與熱火一哥巴特勒（Jimmy Butler）等4人都遭到驅逐出場，而熱火則是以106：95擊敗鵜鶘。

這起衝突事件發生在第四節開打不到不到一分鐘，威廉森在一次防守過程中成功從巴特勒手中抄截並試圖上籃，不過站在籃下的熱火老將勒夫直接將威廉森放倒在地，此舉也引發鵜鶘球員的不滿，上前要推開在一旁的熱火球員。

不過過程中鵜鶘馬歇爾遭巴特勒推開後，卻對巴特勒使出鎖喉，導致雙方球員再度蜂擁而上，在第一波衝突好不容易平息後，場邊的熱火布萊恩（Thomas Bryant）、鵜鶘艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）卻又在記錄台前引爆第二波衝突事件，最終這4名球員都遭到驅逐出場。

對於威廉森遭到犯規引爆這次的衝突，鵜鶘總教練格林（Willie Green）賽後也坦言，希望裁判的吹判能夠更公正一些，「我希望他們的哨聲和尺度能夠更穩定一點，我不想要把話說得太明白，因為我想把錢留在錢包裡，但還是希望裁判的尺度能夠一致。」

儘管熱火在這次的衝突事件後，球隊一哥巴特勒遭到驅逐出場，但熱火仍是在第四節靠著成功封鎖鵜鶘攻勢，讓對手單節僅拿下15分，最終以11分差距取勝，收下近9場比賽以來的第7勝。

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