我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

悲傷？興奮？… 愛犬嚎叫 傳達什麼潛在信號？

加州人最愛狗狗有哪些 第一名揭曉

NBA／尼克雙重火力中止4連敗 76人羅瑞費城首秀失利

記者蔡佳霖／綜合報導
布朗森(右)全場攻下了21分。（美聯社）
布朗森(右)全場攻下了21分。（美聯社）

費城76人隊的主場，尼克隊展現了強大的戰鬥力，以110比96輕取對手，給了剛加盟76人的羅瑞（Kyle Lowry）一個難忘的費城首秀。

影音來源：YouTube

在這場比賽中，布朗森（Jalen Brunson）和波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）的表現尤為搶眼，兩人合力攻下43分，幫助尼克中止明星賽前4連敗的低潮。

布朗森全場攻下了21分並送出12次助攻，他在場上的表現不僅得到了觀眾席上史派克李（Spike Lee）的喝采，也讓尼克隊在比賽中始終保持領先。波格丹諾維奇則貢獻了22分，是他加盟尼克後的單場最高得分表現。

哈特（Josh Hart）和阿丘瓦（Precious Achiuwa）也分別有著18分12籃板、18分11籃板的雙十貢獻，進一步鞏固了尼克的優勢。

首次入選明星賽的馬克西（Tyrese Maxey）雖攻下35分，但除了他之外，球隊在進攻端幾乎沒有其他亮點，這也是年度MVP安比德（Joel Embiid）缺席期間76人隊常見的問題。而羅瑞的加入雖然為球隊帶來了一些替補席的火力，但在這場比賽中並未能夠改變比賽的結果。

羅瑞得到11分5助攻4籃板，另一位新援希爾德（Buddy Hield）則有14分6助攻；烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）進帳14分。

比賽過程中，尼克隊在第二節展現出了強大的攻勢，打出了37分的高分，並在半場結束時以69-46領先。雖然76人隊在第三節試圖反撲，但尼克隊在最後一節再次加強進攻，最終鎖定了勝局。

這場比賽不僅凸顯了布朗森和波格丹諾維奇的重要性，也展示了尼克隊近期狀態的起伏。對於76人隊來說，他們需要找到在安比德缺席時的有效進攻方案，並期待羅瑞能夠在未來的比賽中發揮更大的作用。

對於尼克隊來說，這場勝利是他們在明星賽過後的一劑強心針，也為他們在季後賽的競爭中增添了信心。隨著賽季的深入，尼克隊希望能夠保持這種勝利的勢頭，而布朗森和波格丹諾維奇的火力輸出無疑將是他們實現這一目標的關鍵。

費城 季後賽

上一則

NBA／唐西奇41分準大三元 太陽布克失光芒

下一則

NBA／約柯奇再創大三元新紀錄 率金塊輕取巫師

延伸閱讀

北卡州長、民代 祝華人龍年快樂

北卡州長、民代 祝華人龍年快樂
NBA／裁判承認爭議誤判 尼克烏龍輸球教練喊難接受

NBA／裁判承認爭議誤判 尼克烏龍輸球教練喊難接受
NBA史上第一人 尼克後衛連20場沒得分寫進維基百科

NBA史上第一人 尼克後衛連20場沒得分寫進維基百科
NBA／戴維斯回歸助陣 里夫斯末節發威斬斷尼克9連勝

NBA／戴維斯回歸助陣 里夫斯末節發威斬斷尼克9連勝

熱門新聞

傳聞勇士曾想買進詹姆斯(左)，對此勇士當家球星柯瑞(右)表示並不意外。圖為兩人1月27日在賽後致意。(路透)

NBA／經紀人證實勇士交易詹皇 柯瑞：不驚訝

2024-02-16 06:58

NBA明星賽／飛過「俠客」歐尼爾 麥克朗：約好讓前輩把手放頭上

2024-02-18 02:30
菜鳥波傑姆斯基本季成勇士亮點，不過他的進步自家人其實並不意外。（路透）

NBA／一對一贏過柯瑞、保羅 勇士菜鳥崛起自家人不意外

2024-02-21 01:19
柯瑞以29分技壓優涅思庫，再現慶祝手勢。

NBA明星賽／男女射手對決 柯瑞29分技壓小9歲優涅思庫

2024-02-17 22:12
大谷翔平與隊友弗里曼的兒子查理合照。(取材自道奇X平台)

MLB／大谷翔平充當保母 隊友兒子黏他 球迷：十刀流

2024-02-17 20:21
柯瑞(左)17日繳出10球全進的45度完美表現，以29分技壓優涅思庫(右)的26分。(路透)

NBA明星賽／女射手連進7球 柯瑞坦承：增加我很多壓力

2024-02-18 01:50

超人氣

更多 >
AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶

AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶
燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變

燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變
ATM取款看到這些 一定不要繼續操作

ATM取款看到這些 一定不要繼續操作
只用信用卡 白手起家女富豪絕不碰這張卡

只用信用卡 白手起家女富豪絕不碰這張卡
迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨

迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨