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NBA／雷霆擊碎快艇拉開勝差 海瓦德加盟首秀掛蛋

記者劉肇育／即時報導
雷霆隊亞歷山大（左）22日豪取31分。（路透）
雷霆隊亞歷山大（左）22日豪取31分。（路透）

在歷經全明星周假期的調整後，NBA下半賽季在今天點燃戰火，其中上半季一度衝上西區龍頭位置的雷霆隊，今天在與強敵快艇隊之戰靠著先發5人全數得分上雙，其中一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）一人豪取31分、8助攻領軍下，以129：107取勝拉出一波3連勝，也將與西區第3名的快艇勝差拉大到1.5場。

雷霆在本月初透過交易與黃蜂隊換取海瓦德（Gordon Hayward）後，他在今天首度披上雷霆戰袍亮相，儘管相隔近兩個月再登場讓海瓦德仍在尋找比賽感覺，替補上陣14分鐘2次出手都落空，僅留下4籃板數據，但雷霆小老弟們仍是決定用贏球歡迎海瓦德。

剛加盟雷霆隊的前鋒海瓦德（前）22日替補上場，未取得分數。（美聯社）
剛加盟雷霆隊的前鋒海瓦德（前）22日替補上場，未取得分數。（美聯社）

雷霆今天先發5人全數得分上雙，除了亞歷山大依舊維持高水準拿下31分外，霍姆葛倫（Chet Holmgren）也有17分10籃板3阻攻3助攻的全能演出，本賽季打出明星級身手的威廉斯（Jalen Williams）也進帳18分6助攻，搭配上多特（Luguentz Dort）的19分與吉迪（Josh Giddey）的12分，多點開花的攻勢讓來訪的快艇防不勝防。

賽後雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）在談到海瓦德加盟後首秀的表現時說：「我真的很開心看到他重新回到球場上，他在長時間缺陣後要回到場上本來就是一件很艱難的事情，今天對於他來說確實不太容易。」

至於日前剛參與全明星周相關活動的霍姆葛倫，也對於過去一段時間獲得喘息空間表示，「經過幾天的休息，我們現在已經能夠滿場飛奔，在明星周期間我和亞歷山大一起出去玩了，現在我感覺自己充滿了活力。」

雷霆隊亞歷山大（右）22日豪取31分。（美聯社）
雷霆隊亞歷山大（右）22日豪取31分。（美聯社）

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