MLB／大谷翔平中斷2連霸 亞古納奪百大球星榜首

去年球季亞古納締造大聯盟史上首見的「40轟70盜」紀錄，單季敲出41轟另有73次盜壘成功，在國聯MVP票選中獲得全票第一。（美聯社）

大聯盟「MLB Network」21日公布百大球星前10名，今年專心打擊的大谷翔平 掉到第4名，中斷2連霸，第1名給了去年拿下國聯MVP的勇士 隊球星亞古納（Ronald Acuna Jr.）。

日籍二刀流球星大谷翔平從2022年開始，連續兩年排在大聯盟百大球星榜第1名，然而去年9月進行手肘韌帶手術，今年仍在復健中，無法投球，排名也跟著下滑，而大谷翔平在2019年曾排第81名、2020年排第57名，2021年則未進百大。

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The top 10 players in baseball, as seen on @MLBNetwork’s #Top100RightNow. pic.twitter.com/Iu5xRvt6iO — MLB (@MLB) 2024年2月22日

去年排第25名的亞古納躍升第1，去年球季亞古納締造大聯盟史上首見的「40轟70盜」紀錄，單季敲出41轟另有73次盜壘成功，在國聯MVP票選中獲得全票第一，今年的力量、速度仍被看好是最閃亮的一顆星。