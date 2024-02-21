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NBA／被巴克利批「不是領導者」杜蘭特反擊了

記者曾思儒／即時報導
杜蘭特回應巴克利批評。（路透）
杜蘭特回應巴克利批評。（路透）

過去就曾批評太陽隊當家球星杜蘭特（Kevin Durant）的「惡漢」巴克利（Charles Barkley），剛結束的明星賽又評論杜蘭特「不是領導者」，只是「追隨者」，杜蘭特21日回應，外界看不到很多場下的畫面，看不出自己在球隊的真正角色。

35歲的杜蘭特和經紀人克萊曼（Rich Kleinman）一同上節目《BoardRoom》，提到巴克利明星賽當球評時的對他的言論，他回應說：「我不認為我想要大家稱我是領導者，但我也不想外界說我不是」。

杜蘭特強調，外界看不到私下自己和隊友的對話內容或不知道他建構出怎樣的關係，「我不像同儕那麼有有魅力，也沒有同齡球員那麼適合電視的個人特質，你必須推銷自己，這點我做得並不夠多，我也不覺得我需要」。

「我不需要其他人說我是領導者，但我也不希望別人說我不是。」杜蘭特重申。

本季杜蘭特場均有28.2分、6.6籃板、5.7助攻，得分、助攻都高於生涯平均，不過巴克利已經不是一次「指教」杜蘭特，將近一年前「惡漢」上節目談到杜蘭特用「非常敏感」、是不能接收批評的世代一員，今年明星賽又說，杜蘭特只是追隨者，非領導者，太陽想成功取決於布克（Devin Booker）。

太陽教頭佛蓋爾（Frank Vogel）為杜蘭特說話，他表示需要時刻杜蘭特也會開口，「每個人有自己的領導方式，必須配合自己個性，這我從很久以前就學到了，我不可能像皮提諾（Rick Pitino），儘管他啟發我成為教練，我們特質並不同」。

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