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NBA／詹皇20次明星賽創紀錄 想續披湖人戰袍

體育新聞組／綜合報導
詹皇表示想續披湖人戰袍，對於退休想法暫無規畫。 （路透）
詹皇表示想續披湖人戰袍，對於退休想法暫無規畫。 （路透）

詹姆斯生涯第20次出征明星賽，一舉超越與賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）共同創下的紀錄；日前有消息傳出，湖人球星詹姆斯（LeBron James）在交易大限前拒絕被交易到金州勇士，失去與勇士球星柯瑞（Stephen Curry）聯手的機會，對此，詹姆斯最近受訪表示，希望繼續披上湖人戰袍。

湖人今年沒有做任何交易，勇士也只有把老將喬瑟夫（Cory Joseph）送到溜馬。交易截止日後，詹姆斯的交易傳聞才被媒體爆出來，對此詹皇表示，「沒有發展太深，我聽說的時間點和大家一樣，有時這些討論在幕後發生，你我都不知道。這件事沒傳到我這，我也是在新聞出現後才聽說。」

「我現在是湖人球員，過去6年很高興能身為湖人球員，希望能繼續下去。」今年球季結束後可以跳脫合約成為自由球員的詹姆斯說道，「至於這會是多久，未來我會穿什麼球衣，這我沒有答案。希望能繼續穿上湖人球衣，這裡有許多優秀球員和球團。我們再看看吧，我不知道最後會怎麼結束，但就要來了，這是肯定的。」

談及退休的規畫，39歲的詹姆斯表示，目前還沒有規畫，不確定自己還會再打幾個球季，也不確定自己是否會想要有退休道別之旅的球季，也可能會像鄧肯（Tim Duncan）一樣在決定執行球員選擇權留下後卻又突然宣布直接退休。

「老實說我覺得一半一半吧，」詹姆斯說：「有時候我覺得自己欠這20年來一直陪著我走過這趟旅程的球迷，到每個城市去給他們這樣的時刻，這好像很不錯。但另一方面，我從來都不擅長接受讚美，這對我來說是很怪的感覺。」

湖人 勇士 退休

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