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NBA明星賽／東區大勝西區 里拉德摘39分奪MVP

中央社／印第安納波利斯18日綜合外電報導
成功衛冕三分球大賽冠軍的里拉德，18日在明星賽包括兩記在中線飆進的大號三分彈在內，一共砍進11個三分球，個人獨得39分，拿下MVP。(美聯社)
成功衛冕三分球大賽冠軍的里拉德，18日在明星賽包括兩記在中線飆進的大號三分彈在內，一共砍進11個三分球，個人獨得39分，拿下MVP。(美聯社)

成功衛冕三分球大賽冠軍的里拉德，今天在明星賽包括兩記在中線飆進的大號三分彈在內，一共砍進11個三分球，個人獨得39分，率東區以211比186擊敗西區。

今天在印第安納溜馬主場進行的美國職籃NBA明星賽，這次恢復由東、西區明星對抗的賽制。

此役開打後，泰托姆（Jayson Tatum）率先砍進三分彈，讓東區先拿下分數，西區在詹姆斯（LeBron James）一次拿球後獨自推進，一路殺到禁區的單手爆扣將比分超前，但東區靠地主球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）頻頻在三分線外開火，前5次出手全部命中，首節6投5中轟下全場最高15分帶領下，在第1節打完時以53比47領先西區。

次節東區好球連發，阿德巴約（Bam Adebayo）的傳球讓安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）空中接球後，第一時間背框將球扣進，密契爾（Donovan Mitchell）則在三分線外一大步，以騎馬射箭的姿勢砍進大號三分彈，楊恩（Trae Young）也小露一手，秀了將球傳過對手跨下，自己再溜進禁區接球拋投的好球。里拉德（Damian Lillard）在飆進一記後撤步的大號三分球後得分破20，東區在他上半場攻下全場最高22分帶領下，以104比89持續領先。

比賽進入下半場，昨天在明星賽的三分球大賽完成2連霸的里拉德，持續展現他火燙的手感，第3節1次自己將球帶到中線就拔起的出手，飆進踩在中線上的超大號三分球，讓全場嗨翻天。在里拉德單節砍進3記三分彈，楊恩在剩下1.1秒時也飆進三分球的情況下，東區3節打完後160比136再將領先擴大。

西區前3節拿下19分的湯斯（Karl-Anthony Towns），在末節大爆發，單節轟下31分讓球隊一度看到翻轉戰局的希望，但東區沒讓勝利溜走，終場前1分26秒，哈利伯頓投進三分球讓東區得分達200，比賽剩下28秒時，里拉德再於中線飆進大號三分球，終場211比186擊敗西區，東區的單隊得分，與兩隊的總得分雙雙打破明星賽紀錄。

里拉德砍進11記三分彈，奪下東區最多的39分，幫助東區獲勝也摘下這次明星賽最有價值球員（MVP）；布朗（Jaylen Brown）和砍進10個三分球的哈利伯頓分別攻下36分、32分。

西區表現最耀眼的是替補出賽的湯斯，他轟下全場最高50分，但三分球13投僅4中；亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）包括三分球10投7中在內，16次出手命中12球，攻下31分。

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