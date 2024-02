NBA明星賽／從觀眾席投3分球 楊恩和球迷對賭贏了100元

美國職籃NBA 今天登場的全明星賽三分球大賽,參賽者之一的老鷹後衛楊恩(Trae Young),賽前就和場邊觀眾玩嗨,球迷和他打賭100美元從觀眾席投大號三分球,結果楊恩輕鬆投進拿走鈔票。

今年的NBA明星賽三分球大賽共8人參賽,效力於亞特蘭大老鷹的楊恩一直廝殺到最後一刻,才敗給衛冕成功的里拉德(Damian Lillard),以第2名作收。

不過在賽前熱身時發生一段有趣的插曲,根據NBA TV官方社群顯示,楊恩當時都還沒換球衣,身上穿的還是帽T、長褲,就有一名手上拿著100美元鈔票的球迷,不斷叫囂著要和楊恩「對賭」。

These fans bet Trae Young $100 he wouldn't hit this shot from the stands 😂



