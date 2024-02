NBA明星賽／飛過216公分歐尼爾 麥克朗灌籃大賽衛冕

NBA 明星賽第2日壓軸登場的灌籃大賽,塞爾蒂克前鋒布朗(Jaylen Brown)和去年在灌籃大賽一戰成名的發展聯盟扣將麥克朗(Mac McClung)挺進決賽輪,麥克朗最後一罐越過身高216公分的「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal),獲得50分滿分肯定,也壓下名氣更高的布朗,完成灌籃大賽衛冕。

今天4名參賽者除布朗和麥克朗,還有2022年灌籃大賽冠軍得主O.托平(Obi Toppin)的弟弟J.托平(Jacob Toppin)和熱火隊墨西哥 籍前鋒小賈奎茲(Jaime Jaquez Jr.),兩人都是以新秀身分挑戰。

