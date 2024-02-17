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NBA明星賽／飛過216公分歐尼爾 麥克朗灌籃大賽衛冕

記者曾思儒／即時報導
麥克朗(中)衛冕灌籃大賽。(路透)
麥克朗(中)衛冕灌籃大賽。(路透)

NBA明星賽第2日壓軸登場的灌籃大賽，塞爾蒂克前鋒布朗（Jaylen Brown）和去年在灌籃大賽一戰成名的發展聯盟扣將麥克朗（Mac McClung）挺進決賽輪，麥克朗最後一罐越過身高216公分的「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal），獲得50分滿分肯定，也壓下名氣更高的布朗，完成灌籃大賽衛冕。

今天4名參賽者除布朗和麥克朗，還有2022年灌籃大賽冠軍得主O.托平（Obi Toppin）的弟弟J.托平（Jacob Toppin）和熱火隊墨西哥籍前鋒小賈奎茲（Jaime Jaquez Jr.），兩人都是以新秀身分挑戰。

第一輪4名參賽者會秀出2次灌籃，每一灌有1分半的時間，最多嘗試3次。最先上場的小賈奎茲，請出熱火傳奇球星「俠客」歐尼爾，他飛躍歐尼爾將球灌進框，獲得平均47.4分高分；第二輪他戴上帽子，轉身灌籃獲得平均46.8分。

第二位上場的J.托平，第一輪就請出哥哥O.托平，他同樣是飛身躍過哥哥，同時將O.托平雙手高捧的球反扣入框，獲得47.8分；第二輪秀出轉身胯下後雙手猛扣，第二灌才成功，獲得47.2分。

第三位上場的布朗，是4名參賽者中最知名球星，他「單人作業」，大車輪灌籃獲得平均48.8分；第二輪壓軸上陣的他請出隊友泰托姆（Jayson Tatum）助陣，球星合作獲得平均47.6分，沒意外晉級決賽輪。

壓軸上場的麥克朗，第一次雖沒成功，但躍過人後自拋反扣的招式第二次成功，獲得平均48.0分；第二輪188公分的他第三位上場，大車輪反扣一次成功，獲得49.4分超分，順利晉級決賽輪。

決賽輪共兩灌，布朗第一灌獲得48.6分，麥克朗一口氣躍過兩位疊羅漢的幫手，單手風車灌籃獲得48.8分；第二灌布朗找來騎士隊米契爾（Donovan Mitchell）幫忙，布朗左手還戴了手套，一氣呵成的左手單手灌籃獲得49.2分，麥克朗第二灌再請「俠客」歐尼爾上場，他直接飛躍216公分的歐尼爾，一次成功的反灌獲得全場第一次50分滿分，完成灌籃大賽衛冕。

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