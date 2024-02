NBA明星賽／男女射手對決 柯瑞29分技壓小9歲優涅思庫

NBA 明星賽前所未見的射手對決,今天由勇士 隊當家球星柯瑞 (Stephen Curry)和WNBA神射手優涅思庫(Sabrina Ionescu)擔綱演出,兩人在別開生面的三分球挑戰賽正面對決,先登場的優涅思庫一上場就連進7球,但柯瑞再展現聯盟紀錄保持人身手,以29分技壓優涅思庫,再現慶祝手勢。

效力WNBA紐約自由人的優涅思庫,去年WNBA明星賽的三分球大賽技驚全場,她決賽輪27投只失手2球,轟下破WNBA和NBA紀錄的37分,讓保有NBA紀錄31分的柯瑞都喊「荒謬」,還下戰帖「誰才是三分球大賽最佳射手」;今年明星賽馬上促成兩人對決,對決排在正規的三分球大賽後舉行。

