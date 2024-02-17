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NBA明星賽／男女射手對決 柯瑞29分技壓小9歲優涅思庫

記者曾思儒／即時報導
勇士隊當家球星柯瑞。（路透）
勇士隊當家球星柯瑞。（路透）

NBA明星賽前所未見的射手對決，今天由勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）和WNBA神射手優涅思庫（Sabrina Ionescu）擔綱演出，兩人在別開生面的三分球挑戰賽正面對決，先登場的優涅思庫一上場就連進7球，但柯瑞再展現聯盟紀錄保持人身手，以29分技壓優涅思庫，再現慶祝手勢。

效力WNBA紐約自由人的優涅思庫，去年WNBA明星賽的三分球大賽技驚全場，她決賽輪27投只失手2球，轟下破WNBA和NBA紀錄的37分，讓保有NBA紀錄31分的柯瑞都喊「荒謬」，還下戰帖「誰才是三分球大賽最佳射手」；今年明星賽馬上促成兩人對決，對決排在正規的三分球大賽後舉行。

35歲的柯瑞和26歲的優涅思庫是不同世代的神射手代表，優涅思庫透露從小就是柯瑞球迷，10歲時還和偶像擊掌過，很榮幸能和史上最佳射手對決；柯瑞賽前也提到，和優涅思庫同場競爭，相信可以激勵下一代的年輕男孩和女孩。

共有27球，包含5列和2點大號三分球的三分球，先上場的優涅思庫開場就連進7球，前兩列只失手1球，弧頂也命中4球，但大三分球都沒進；三列結束優涅思庫共進22分，最後一列再進3球，飆進和衛冕三分球大賽的公鹿隊里拉德（Damian Lillard）同樣26分。

柯瑞第二列5球全進，兩顆大號三分球雖也沒進，但第四列45度角也全部命中，加上最後花球列5球中4，最終以29分拿下勝利，帶走聯盟特製版的「GOAT」冠軍腰帶。

WNBA神射手優涅思庫。（路透）
WNBA神射手優涅思庫。（路透）

NBA 柯瑞 勇士

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