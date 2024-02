NBA明星賽／三分球首輪4人加賽 里拉德壓哨球戲劇連霸

NBA 明星賽周今天進行第2日活動,技術挑戰賽為「地主」溜馬隊留下冠軍的當家球星哈利 伯頓(Tyrese Haliburton),繼續參加三分球大賽,首輪飆出26分,和老鷹隊楊恩(Trae Young)、灰狼隊唐斯(Karl-Anthony Towns)和公鹿隊里拉德(Damian Lillard)同分,哈利伯頓在加賽先遭淘汰,最終里拉德投進「壓哨」球,以26分完成衛冕。

哈利伯頓、楊恩、唐斯和里拉德首輪同樣拿下26分,4人都進行為時30秒的加賽,先上場的楊恩獲得15分、哈利伯頓12分、唐斯16分,壓軸上場的里拉德13分,淘汰掉哈利伯頓。

里拉德是三分球大賽衛冕軍,唐斯是2022年冠軍,只有楊恩沒問鼎過;決賽輪率先上場的唐斯獲得24分;楊恩第二列雖5投全進,最後一列花球也連進4球,但最後一球失手,和唐斯同拿24分。

壓軸上陣的里拉德第一列就飆進4球,加上第四列花球5投中4,最後一列還沒投就已經24分,但底角最後前4球都失守,直到最後一顆花球才飆進,以26分戲劇性完成三分球大賽衛冕,再現招牌的「里拉德時間」慶祝手勢。

今年三分球大賽參賽者還包括畢斯利(Malik Beasley)、尼克隊布朗森(Jalen Brunson)、爵士隊馬卡南(Lauri Markkanen)和騎士隊米契爾(Donovan Mitchell)。

DAMIAN LILLARD'S 26 POINTS MAKE HIM THE BACK-TO-BACK #Starry3PT CHAMPION!



