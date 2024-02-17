NBA明星賽／溜馬3輪全勝 獲技術挑戰賽冠軍

溜馬隊哈利伯頓。（路透）

美國職籃NBA 明星賽地主隊印第安納溜馬在技術挑戰賽，兩度與明星隊戰到加賽後才分出勝負，最後在3輪全部獲勝的情況下，拿下賽事冠軍。

本次NBA明星賽在溜馬主場進行，今天的技術挑戰賽由地主溜馬對上狀元隊、明星隊。

溜馬隊由哈利 伯頓（Tyrese Haliburton）、馬瑟倫（Bennedict Mathurin）、透納（Myles Turner）代表，狀元隊有奧蘭多魔術的班凱羅（Paolo Banchero）、明尼蘇達灰狼的愛德華茲（Anthony Edwards）、聖安東尼奧馬刺的溫班亞瑪（Victor Wembanyama），明星隊陣中則有多倫多暴龍的巴恩斯（Scottie Barnes）、費城 76人的馬克西（Tyrese Maxey）、亞特蘭大老鷹的楊恩（Trae Young）。

第1輪的接力，各隊3名球員陸續上場，3人需在時限內完成運球、傳球、投籃等動作，這一輪狀元隊未能及時完賽，最後勝出的是溜馬隊。

第2輪的傳球，各隊3名球員同時在場上，要在時限內盡可能多完成3個點的傳球爭取積分，3隊都完成比賽後，溜馬隊與明星隊積分相同，因此再對決一次，最後由溜馬再度拿下勝利。

第3輪的投籃，各隊3名球員同時在場上，但輪流在分數不同的位置出手，這一輪溜馬隊與明星隊積分再度相同，經過在中線投籃的加賽後，又由溜馬獲勝。

最後溜馬在3輪都是贏家的情況下，拿下這次技術挑戰賽的冠軍。