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NBA／詹姆斯、柯瑞夢幻聯手？勇士曾提交易告吹

體育新聞組／綜合報導
外傳勇士隊在交易大限前曾和湖人隊提出交易詹姆斯（圖）的提案，希望能和柯瑞夢幻聯手。路透
外傳勇士隊在交易大限前曾和湖人隊提出交易詹姆斯（圖）的提案，希望能和柯瑞夢幻聯手。路透

NBA交易已截止，如今傳出大限前24小時，勇士隊曾和湖人隊提出交易，且目標是紫金軍團當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James），希望他到灣區和長期死對手柯瑞（Stephen Curry）組成夢幻組合，但交易破局。

ESPN記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）接獲消息來源指出，勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）在勇士球星格林（Draymond Green）鼓動下，聯繫了湖人老闆巴斯（Jeanie Buss），詢問詹姆斯交易的可能性，但遭「打槍」。

巴斯告訴拉卡柏，湖人沒有送走詹姆斯的意願，但願意透過詹姆斯的經紀人探詢詹姆斯意願。

最終詹姆斯經紀人保羅（Rich Paul）的回覆沒讓巴斯失望，保羅告訴拉卡柏和勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.），詹姆斯對交易沒任何興趣，「小皇帝」仍想繼續穿紫金戰袍。

「The Athletic」勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）表示，如果詹姆斯和杜蘭特休賽季考慮轉隊，或喬治成為自由球員，勇士會積極爭取，因為勇士需要一名真正的側翼球員與柯瑞搭配。

詹姆斯和喬治下季合約為球員選項，預計都會跳出，並成為自由球員。杜蘭特合約2025-26賽季才到期，且沒有球員選項，除非他再度喊賣我，否則下季轉隊機會不大。

此外，「The Athletic」撰文提到，湖人想選下詹皇兒子布朗尼（Bronny James），並再度組成三巨頭，以留下詹姆斯。

另外，湖人也會再追求一名頂尖球星，以說服詹姆斯留隊。湖人休賽季最多有3個首輪籤、4個首輪互換權及多個二輪籤可用。湖人的目標包含老鷹隊楊恩（Trae Young）、騎士隊米契爾（Donovan Mitchell）及獨行俠隊厄文（Kyrie Irvin）。

外傳勇士隊在交易大限前曾和湖人隊提出交易詹姆斯的提案，希望能和柯瑞（圖）夢幻聯手...
外傳勇士隊在交易大限前曾和湖人隊提出交易詹姆斯的提案，希望能和柯瑞（圖）夢幻聯手。（新華社）

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