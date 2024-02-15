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NBA／悲情柯瑞 三分球19投9中轟41分卻被快艇逆轉

記者曾思儒／即時報導
柯瑞三分球19投9中轟下全場最高41分，但勇士第四節熄火遭到快艇大逆轉。（美聯社）
柯瑞三分球19投9中轟下全場最高41分，但勇士第四節熄火遭到快艇大逆轉。（美聯社）

尋求6連勝的勇士隊，14日和快艇隊的交手打出火氣，快艇教頭泰隆魯（Tyronn Lue）第四節被吹出場、長人普拉里（Mason Plumlee）被吹技術犯規，但衝突後快艇扭轉第四節最多14分落後頹勢，最終以130：125踢館成功，也讓轟下41分的湖人當家球星柯瑞（Stephen Curry）成悲劇英雄。

快艇球星雷納德前一戰拉傷左大腿內側，雖不嚴重但休兵，勇士把握機會首節取得30：23領先，半場同樣維持7分優勢，加上第三節轟下38分，帶著97：86優勢進入決勝節，湯普森（Klay Thompson）第四節外線率先進球後領先更擴大到14分。

9分36秒兩隊發生衝突，快艇不滿勇士肢體接觸裁判未響哨，普拉里對勇士波傑姆斯基（Brandin Podziemski）被吹惡意犯規，泰隆魯也因抗議被吹第2次技術犯規，提前離場。

少了主帥的快艇，在喬治（Paul George）領軍下追分，祖巴茲（Ivica Zubac）進球後追成108：108平手，鮑威爾（Norman Powell）的外線破網更讓快艇以111：108超前；勇士在柯瑞飆進單場第8記三分球一度113：112反超，但快艇靠鮑威爾和柯菲（Amir Coffey）接連外線進球再取度124：1117領先。

柯瑞讀秒階段投進單場第9記三分球，助隊追到4分差，接續勇士祭出犯規戰術，39.6秒波傑姆斯基外線命中後追到123：126；快艇衛斯特布魯克（Russell Westbrook）兩罰得手後柯瑞上籃得手，仍維持3分差，快艇進攻「衛少」雖失手但柯菲搶下關鍵進攻籃板，讓「大鬍子」哈登（James Harden）最後4.7秒站上罰球線。

哈登2罰俱中讓快艇領先拉開到130：125，勇士最後一波攻擊無果，連勝告終後26勝26敗的勝率又重回5成。

快艇少了雷納德，喬治第四節3分07秒又犯滿，帶著24分離場，不過有哈登26分、鮑威爾三分球7投5中飆進21分火力支援，仍帶走客場勝利。

柯瑞三分球19投9中轟下全場最高41分，但其餘先發都熄火，湯普森14投僅4中拿12分，雖有波傑姆斯基板凳貢獻25分，仍錯過6連勝。

快艇 勇士 柯瑞

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