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NBA／熱火19記三分彈 大勝公鹿26分

體育新聞組／綜合報導
羅賓森（左）13日貢獻23分。(美聯社)
羅賓森（左）13日貢獻23分。(美聯社)

公鹿隊前一天才以大比分擊敗金塊隊，「背靠背」出賽沒能延續勝場，13日被熱火隊痛擊，首節失分就達40分，全場更被飆進19記三分球，在主場以97：123慘敗。此外，塞爾蒂克隊泰托姆（Jayson Tatum）轟下41分，率隊以118：110擊敗籃網拿下5連勝，更以128場比賽超過30分，超越傳奇球星「大鳥」柏德（Larry Bird）的127次，成為隊史第一人。

熱火當家球星巴特勒（Jimmy Butler）13日缺陣，但射手羅賓森（Duncan Robinson）首節就手感發燙，外線連發助隊拉開領先到33：20；他和約維奇（Nikola Jovic）合計三分球7投6中，帶出團隊11投7中的外線表現，第一節就握有40：28優勢。

第二節熱火外線雖不若首節瘋狂，單節得分仍優於公鹿，半場打完領先擴大到69：52。

公鹿第三節一度在里拉德（Damian Lillard）連飆2記外線縮小差距，但熱火老將勒夫（Kevin Love）發揮，三節打完仍握有98：76領先，第四節也維持優勢，最終以123：97大勝公鹿。

熱火13日三分球命中率驚人，全場40投19中，命中率達4成75，約維奇三分球8投5中攻下全場最高24分，羅賓森外線8投6中貢獻23分，三分球7投5中的勒夫板凳出發也挹注19分、8籃板。

公鹿以「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）23分、11籃板、8助攻、2阻攻最佳，里拉德、畢斯利（Malik Beasley）和波提斯（Bobby Portis）各16分。

「綠衫軍」塞爾蒂克對籃網的比賽中，泰托姆光是上半場就攻下31分，追平個下上半場最高得分，下半場再追加分數，最終以全場26投14中表現攻下全場最高分，包括11投5中的三分球和8罰全把握的罰球。

他謙虛說，13日得到很多輕鬆得分機會，「有些快攻、有些罰球，有些大空檔的三分球，我處在很棒的節奏裡。」

泰托姆下半場主要為隊友製造機會，他形容自己像是誘餌，下半場只出手9次的他說：「我知道我（上半場）拿31分，他們看守我的方式會有所不同，所以我試著傳出助攻，移動去干擾防守。」

泰托姆13日41分、14籃板。(美聯社)
泰托姆13日41分、14籃板。(美聯社)

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