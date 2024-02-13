NBA／加盟紫金軍團 丁威迪：湖人像嚴父 獨行俠如慈母

丁威迪加盟湖人將大幅增強後場戰力。（路透資料照片）

湖人 隊新成員丁威迪（Spencer Dinwiddie）12日首度加入訓練，走出球場後被記者們團團包圍，他也解釋選擇「紫金軍團」而非前東家獨行俠隊的原因是「湖人知道如何奪勝」，湖人的貼心舉動也是促成他加入的關鍵之一。

2022年2月從獨行俠被交易到籃網的丁威迪，曾和唐西奇（Luka Doncic）及總教練基德（Jason Kidd）聯手，助隊季後賽 第二輪扳倒頭號種子太陽隊，且他在決勝第7場在太陽主場更轟下30分，是獨行俠打進西區決賽功臣之一；交易大限前他被籃網交易到暴龍隊再遭揮棄，沒多久就和湖人簽下合約。

丁威迪提到，獨行俠和湖人完全不同，他形容說，就像小時候被惡霸欺負，獨行俠狀態像是慈母，會安慰說「寶貝，別擔心這些」，湖人就像嚴父，會說「去外迎戰直到你打贏」，就現階段的自己來說，湖人會是最好歸屬。

丁威迪認為，湖人在危急時刻能提升到其他球隊無法達到的層級，「他們贏下了季中錦標賽，過去幾年打出一流內容。要整個賽季都維持同樣狀態顯然很不容易，但最終，他們知道如何贏球。」

湖人總經理佩林卡（Rob Pelinka）也是丁威迪回到故鄉洛杉磯 的原因之一，他透露當被暴龍揮棄後，接到的第一通電話就是佩林卡打來，加上第一次參觀湖人訓練場館時，球隊就為他兒子伊利亞（Elijah Dinwiddie）準備了一件26號金色球衣，促成他做出最後決定。

「他穿上球衣然後沿著走廊奔跑，我在他身後看到『丁威迪 26』，當下我的感覺就是『該死』，一切都像是真的。」丁威迪感性說，兒子成為促成自己決定的一份子，當下是十分特別的時刻。

丁威迪最快對活塞隊的比賽就會上場，湖人教頭漢姆（Darvin Ham）相信新成員很快就能適應，「我只告訴他，不用擔心犯錯，我們會幫助他解決問題。」