NBA／格林40呎壓哨外線、柯瑞單節5記三分彈 勇士5連勝氣走爵士

勇士隊柯瑞12日單節狂進5顆三分球。(美聯社)

「Logo Shot」是勇士 隊當家球星柯瑞 （Stephen Curry）招牌，今天卻是隊友格林（Draymond Green）擔綱演出，格林第二節飆進壓哨的40呎大號外線，穩住勇士領先，加上柯瑞和湯普森（Klay Thompson）第四節外線連發，助隊以129：107擊敗爵士隊，5連勝到手。

勇士上月造訪鹽湖城，助理教練米羅耶維奇（Dejan Milojevic）在比賽前一天的球隊晚餐心臟病 病發，送往當地醫院後仍在隔天宣告不治，該場比賽和之後勇士多場比賽都延期。今天勇士重返鹽湖城，總教練柯爾（Steve Kerr）因前往塞爾維亞參加米羅耶維奇喪禮缺席，由助教亞特金森（Kenny Atkinson）暫代兵符。

亞特金森賽前提到，米羅耶維奇是在猶他州離開，加上多名教練赴塞爾維亞，多種狀況下今天都非球隊理想處境，「這很艱難，但我們是專業人士，必須往前，同時也要銘記在心。」

銜哀出擊的勇士今天點點開花，全隊包括先發5人在內，共8人得分兩位數，格林第二節飆進壓哨「Logo Shot」助隊保持63：55領先，「浪花兄弟」柯瑞和湯普森第四節更接管戰局，前三節僅拿10分的柯瑞決勝節三分球7投5中轟進15分，湯普森也追加外線，助隊單節轟下36分，最終以22分差距迎接5連勝。

湯普森今天三分球7投3中攻下勇士最高26分，外線16投7中的柯瑞貢獻25分、10助攻，格林12分、9籃板、8助攻；爵士以塞克斯頓（Collin Sexton）和克拉克森（Jordan Clarkson）22分最高。